全国表彰！温州一批集体、个人上榜！

温州发布 2026-07-06 08:09:00

近日，团中央发出《共青团中央关于表彰全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部的决定》。温州共有3个集体、4名个人获得“两红两优”荣誉。

近日，团中央发出《共青团中央关于表彰全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部的决定》。温州共有3个集体、4名个人获得“两红两优”荣誉。

全国五四红旗团委

温州大学团委

温州大学团委致力于把青年工作做进课堂、做进赛场、做进城市，也做进每一位学生的成长里。学校以“铸魂、强基、聚力、建功”四大青春工程为抓手，构建起从思想引领到实践建功的完整育人链条。从“青马工程”出发，学校推动主题教育覆盖全校团支部，通过青年讲师团、红色“青微课”和融媒体矩阵，把理论学习变成青年看得见、听得进、愿意参与的内容。

为了让学习和组织真正落到学生身边，学校作为温州市“红色根脉强基工程”首批试点单位，推行团干部“五个一”工作机制和“团支部第一书记”制度，让团支部从组织架构变成联系学生、服务学生、凝聚学生的具体力量。走出校园后，“温大志愿者”活跃在亚运会、青科会、乌镇峰会等活动现场，在服务城市中理解社会、锻炼本领。同时，学校在“挑战杯”“大艺展”、原创歌剧《五星红旗》、艺术思政大课等方面持续出彩，让青年在赛场、舞台和城市实践中共同成长。

全国五四红旗团支部

浙江省能源集团温州发电有限公司维护部团支部

浙江省能源集团温州发电有限公司维护部团支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定思想铸魂主线，紧扣能源保供、安全生产核心使命，以专题研学、班前十分钟、沉浸式红色主题团日浸润青年思想，凝聚起坚定不移跟党走的青春共识。？面对迎峰度夏能源保供、机组检修、防汛防台等硬仗，团支部组建青年突击队挺膺在前、攻坚破难。

聚焦青年成长，依托“一小时课堂”、青蓝结对、技能比武搭建成长赛道，深耕“五小”创新与QC课题攻关，多次斩获国家级和省市级竞赛荣誉。在社企共建中，支部擦亮“青葵园”志愿者服务名片，推出“青力青为”公益系列活动，把电力服务送到社区、校园与乡村。从严治团方面，将“青廉”文化融入日常，自编自导自演的清廉微视频斩获浙能电力一等奖。近年来，团支部陆续取得全国青年文明号、全国青安岗、全国质量信得过班组等多项国字号荣誉。

温州市鹿城区南汇街道大自然社区团总支

面对社区活动与青年需求之间的距离感，大自然社区团总支选择从青年真实感受出发，重新设计青年参与社区的方式。团总支基于前期青年调研中发现的传统社区通知吸引力不足问题，打造“燃”青年工作品牌，并设计出橙色小火焰形象“小燃”。从挂件、帆布袋到活动海报、商圈形象，“小燃”不断延伸应用场景，逐渐成为连接青年与社区生活的青春符号。围绕青年“八小时外”的生活需求，大自然社区团总支持续丰富活动场景，推出社区电竞赛、位置共享版“猫鼠大战”、日落音乐节、楼宇寻宝等项目，让社区活动从单向组织转向互动参与。

与此同时，社区依托“温青夜校”拓展青年成长空间，2026年开设72门课程，服务青年960人次。此外，团总支还通过寻宝交友、助农直播、小哥驿站、暖新年夜饭等项目，把青年交往、乡村共富和新就业群体服务有机连接起来，推动社区从管理空间转变为青年愿意参与、愿意停留、愿意共建的生活场域。

全国优秀共青团员

詹印俊

国家税务总局瑞安市税务局工作人员

作为办税服务厅负责人，詹印俊面对的是最一线的群众需求。税收数字化改革后，很多业务转到线上，但不少中老年纳税人、小微企业财务人员一开始不会操作、不敢操作。他没有简单地让群众“线上办理”，而是把发票领用、申报更正、退税申请等10类常用场景，做成简单直观的“情景式教学”短视频，步骤清楚、语言接地气，点击量达2.5万，帮助纳税人从“怕线上办”变成“跟着视频就能办”。

在詹印俊的推动下，辖区线上办税率提升到99%以上，办税窗口3次获评瑞安市“流动红旗优胜窗口”。他还扛下硬任务，3个月推动马屿税务所建成温州地区首个基层“云微税厅”，参与成品油消费税治理，辅导1家加油站补缴税款223万元。

符啸

温州职业技术学院智能制造学院2024级机械设计与制造专业学生

符啸的成长轨迹，展现了新时代职教学子把个人理想融入制造强国建设、在技能成才中挺膺担当的青春方向。符啸出生在普通工人家庭，父亲在工厂车间坚守30年，让他很早就对“技术”有了真实理解。进入温州职业技术学院后，他把“技能报国”作为方向，深耕智能制造，从“修车小子”一步步成长为“智造先锋”。他专业成绩稳居前5%，两次获得国家奖学金，并担任金余义创新工作室负责人，带队攻关电气行业电极触头制造难题。

381天里，团队从零学习AI算法，反复实验、复盘数据，经历连续3个月失败后仍坚持优化，最终研发出“智赋新材”智能制造全流程解决方案，实现核心材料成本降低50%以上、生产效率提升47%、检测准确率达99.8%，获国家发明专利2项、软件著作权3项，并获“挑战杯”全国一等奖。他还指导学弟学妹、组织学习互助，参与家电维修和特殊儿童陪伴，把技能用在赛场，也用在身边。

王姝润

温州医科大学第二临床医学院2024级临床医学专业学生

王姝润现任温州医科大学杏林青年志愿者服务社副理事，她用一步一个脚印的实干，诠释着新时代医学生有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的青春底色。作为土生土长的沂蒙山儿女，革命故事与红色精神早已融入王姝润的血脉，成为她成长路上最鲜明的精神底色。在担任班级团支部书记期间，她不仅牵头组织常态化团课学习，还创新宣讲形式，用身边红色案例、通俗语言传递新思想，组织开展主题团日活动，凝聚起班级的奋进力量，带领班级获评省级优秀班集体。自小勤奋刻苦的王姝润，始终用“脚踏实地、勤学笃行”严格要求自己，曾获评山东省省级优秀学生。怀揣着治病救人的医学初心踏入大学校园，她始终保持勤勉奋进的姿态，努力学习临床医学专业知识，综测成绩位居专业前列，荣获“优秀团员”“优秀团干部”等多项荣誉。

同时她深耕志愿公益服务，专注无偿献血宣传组织工作，持续组织开展校园无偿献血与血小板捐献活动，累计组织500余名学生参与献血，100余人捐献血小板，带领社团获评省市级多项志愿服务集体荣誉；此外，她还积极参与山区儿童关爱、爱心图书募捐、社区义诊等各类志愿活动，坚持以点滴善意践行学医为民初心，在志愿服务中锤炼专业本领、传递青春温度，用热血奉献彰显新时代医学生的责任与担当。

全国优秀共青团干部

麻文绮

浙江省温州市青少年活动中心总辅办副部长

哪里需要青年志愿者，哪里就有麻文绮组织、协调、培训、保障的身影。大型赛会保障是他工作的重要阵地，他长期承担志愿服务保障工作。先后护航亚运会、青科会、浙BA争霸赛等50余场重点活动。在第19届亚运会温州赛区保障工作中，他统筹6所高校1750名青年志愿者，建立“五定五有”精细化管理体系，高标准完成110场赛事志愿服务。他主导形成的“138式”大型赛会志愿服务管理模式，在全省志愿服务工作会议作典型推广。立足常态化志愿服务建设，他持续拓宽服务边界，连续五年牵头统筹春运“暖冬行动”，组建新就业群体志愿服务联盟，带领“1035”青年志愿人才帮帮团、“百家社团进村社”等志愿队伍，推动志愿服务从大型赛会延伸至基层治理、民生服务各领域。

此外，麻文绮深耕志愿项目培育与青年思政育人，培育指导多个团队荣获国家级、省级志愿服务项目大赛金银奖，以服务凝聚青年、以实干培育青年，充分展现新时代优秀共青团干部的过硬作风和青春担当。

来 源：温州发布

原标题： 全国表彰！温州一批集体、个人上榜！

本文转自：温州新闻网 66wz.com