省内首创！温州机场WiFi再升级，境外旅客上网零门槛
落地机场最糟心的小事是什么？想连WiFi报平安、查路线、刷行程，结果卡在登录环节！尤其是外籍、港澳台旅客，没有国内手机号，再好的免费网络也只能“看得见、连不上”，妥妥的出行小尴尬。
别再烦恼啦！温州机场WiFi贴心上新！今年5月25日，温州机场率先开启航站楼WiFi证件认证功能试运行。经过多月实测打磨、迭代优化，目前功能运行稳定、体验全面成熟，这项省内首创的便民服务现已全面对外开放，正式面向所有旅客普及上线，一键告别外籍旅客上网“卡壳”窘境，落地联网全程超顺畅！
手机秒变认证器，证件一拍就上网
以往机场WiFi仅支持国内手机号短信验证，让不少境外旅客犯了难。没有内地手机卡、未开通国际漫游，要么直接断网，要么只能借他人设备验证，麻烦不说，还暗藏隐私泄露风险。
全新升级后，操作直接拉满丝滑体验！旅客连接“Airport Free Wifi”后，只需在认证页面选中证件通道，打开手机摄像头，随手拍摄身份证、护照、港澳台通行证、外国人永久居留身份证任意有效证件，系统智能识别、自动校验，核验通过即刻联网。全程无需手动输码、不用额外设备，真正做到无感极速上网。
双通道灵活切换，全员上网无门槛
本次升级保留经典短信验证通道，打造“证件拍扫+短信验证”双模式并行新体验。国内旅客依旧可以短信一键登录，便捷不打折；开通国际漫游的外籍旅客，也能自选本国代码完成短信认证。无论来自何方、使用什么设备，都能解锁专属便捷上网方式！
智慧小迭代，服务大暖心
本次功能升级由机场机电能源部牵头自研，以轻量化软件迭代替代硬件增设，高效优化旅客出行体验，严控运营成本，更解锁了省内可复制、可推广的智慧机场上网“温州方案”。
从落地“望网兴叹”到轻松“一拍即连”，温州机场以细微又走心的功能升级，精准化解涉外出行痛点。每一次流畅联网的背后，都是空港的贴心服务，更是温州这座城市包容开放的温柔温度。
下次抵达、经停温州机场，随手一拍、丝滑上网，轻松开启美好旅途！温州机场，欢迎您来，欢迎您再来！
来 源：温州机场微信公众号
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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