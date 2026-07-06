温州日报 2026-07-06 08:17:53

7月1日，工信部公布2025年物联网赋能行业发展典型案例名单，全国共82个案例上榜。我市浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江苍南仪表集团股份有限公司两家企业申报的实践案例成功入选。

温州网讯 7月1日，工信部公布2025年物联网赋能行业发展典型案例名单，全国共82个案例上榜。我市浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江苍南仪表集团股份有限公司两家企业申报的实践案例成功入选。

此次公布的名单中，浙江省共有6个案例入选，数量居全国第二。温州入选案例两个，数量全省第一，分别为苍南仪表申报的《基于物联网与人工智能的工商业燃气流量计大数据中心应用》及正泰仪器仪表申报的《近零碳园区源网荷储一体化数字孪生建设与实践》，均聚焦于智慧能源领域。

物联网是新型信息基础设施的重要组成部分，也是推动制造业数字化转型的核心底座。近年来，温州持续“万企数改”专项行动，推进数字化转型从“全覆盖”迈向“深覆盖”，截至去年底，全市数字化水平2.0企业达4820家，累计培育国家卓越级智能工厂1家，省级未来工厂、智能工厂（数字化车间）170家。入选省级人工智能应用场景7个、人工智能赋能制造业典型案例4个。同时，以示范激活需求，征集人工智能赋能新型工业化需求160项。建成省级重点工业互联网平台14个、省级工业互联网平台39个、市级工业互联网平台50个，累计覆盖20余个细分行业。

通过积极培育物联网融合应用场景，支持乐清打造中国（温州）物联传感园，深入推进省级智能物联产业集群协同区和通信连接器等国家中小企业特色产业集群建设，温州企业依托物联网、传感器、大数据、数字孪生等新一代信息技术，积极探索用新的技术手段破解生产、运维、管理中的痛点难点。以苍南仪表、正泰仪器仪表等企业的实践项目为代表，我市已打造出一批技术先进、成效显著、可复制可推广的标杆应用。

市经信局相关负责人表示，将继续充分发挥智能物联千亿产业集群优势，加强典型案例推广示范，持续丰富行业应用场景，推动物联网与人工智能等技术深度融合应用，健全产业协同生态，以数智融合赋能转型升级，助力产业高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 温州两案例获工信部表彰 给全国物联网赋能应用“打样”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com