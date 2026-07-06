温州日报 2026-07-06 08:17:53

“温州有291家具备影像执业资质的医疗机构统一接入，是全国唯一以市域集中节点整体接入医保影像云网络的城市。”日前，温州在医保影像云跨省秒调阅工作东部片区推进活动上，亮出了这份成绩单。

温州网讯 “温州有291家具备影像执业资质的医疗机构统一接入，是全国唯一以市域集中节点整体接入医保影像云网络的城市。”日前，温州在医保影像云跨省秒调阅工作东部片区推进活动上，亮出了这份成绩单。

异地就医重复拍片、携带胶片不便，是群众反映多年的就医堵点，也是跨区域医疗数据壁垒留下的民生旧账。温州率全国之先啃下了这块“硬骨头”：全域接入国家医保影像云跨省秒调阅网络。

这个专业概念，换成普通人就医的视角来看就很直观——国家医保局正在搭建覆盖全国定点医院的影像网络，把各家定点医院拍过的CT、X光、核磁共振等检查的影像标签，统一汇聚到国家医保云端。这张“网”跑通后，老百姓异地看病或跨院转诊，不用再拎着胶片袋奔波，也无需花钱重复检查。接入这张网络的医院，几秒就能调出患者在全国任意定点医院拍过的影像资料。

这样的场景，即将走入现实。目前全市已归集影像数据14亿张，同步上线14项AI辅助诊断系统，累计完成超1500万人次智能阅片。“我们将重点推进存量影像数据治理和个人医保云建设，拓展病史追溯、基金监管、异地就医画像等应用场景，让群众切实感受到便民服务的升级。”市医保局负责人说。

各地把理旧账作为检验干部政治站位、责任担当与履职能力的试金石，紧盯存量积案、疑难纠纷、民生旧账，全力推动历史遗留问题清仓见底、有效化解，涌现出一批靶向攻坚、务实高效的特色做法。

“这下房子真是自己的了！”在乐清市柳市镇不动产分中心登记窗口，上园二期业主赵女士终于拿到不动产权证，积压二十余年的烦心事总算了结。该小区2000年建成，因未办理土地总证、土地出让金核算等矛盾，不动产证办理长期搁置，居民房屋交易、子女入学处处受限。

为此，柳市镇联动多部门对“证”下药，召开十余次专题会商敲定分步办证方案：由村集体先行垫付出让金，明确一楼用房属性，上园社区两委干部成立专班组，分工明确，专人负责，分批推进，已有近200户业主进入办证流程。

小小一本证，牵动万家心。近年来，乐清持续攻坚不动产登记历史遗留难题，实行“一案一档一策”，常态化滚动排摸，推动化解18个新增历史遗留小区共2441户室不动产登记问题，切实守护群众财产权益。

理好民生“旧账”，重在精准施策。瑞安市啃下商城简易房地块“硬骨头”，建立属地“一把手”挂图作战、专班“一户一档”调解、多部门协同破局，以“一次性货币补偿并解除租赁关系”的方式，逐步推动历时近十年、涉及经营户1500户的矛盾成功化解。

永嘉县则针对拆迁安置历史遗留问题与商品房去库存痛点，试点异地权益置换模式，经6轮谈判争取734套优惠房源，45天签约安置200余户，预计缩短回迁周期1095天、节支5700余万元，实现安置提速与库存房源消化双赢。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地靶向攻坚理好“旧账” “硬骨头”里啃出民生答卷

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com