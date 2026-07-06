温州日报 2026-07-06 09:33:56

近日，在乐清淡溪镇海拔两百米的山坡上，顺盛家庭农场的杨梅采收工作已近尾声。农场负责人吴康益正忙着检修山地轨道运输设备，这辆一趟能拉100公斤的山地“小火车”，刚刚在杨梅采摘高峰期立下汗马功劳，它穿行于陡坡之间，仅用2分钟就能将人工搬运需近半小时的杨梅稳稳运抵山脚。

温州网讯 近日，在乐清淡溪镇海拔两百米的山坡上，顺盛家庭农场的杨梅采收工作已近尾声。农场负责人吴康益正忙着检修山地轨道运输设备，这辆一趟能拉100公斤的山地“小火车”，刚刚在杨梅采摘高峰期立下汗马功劳，它穿行于陡坡之间，仅用2分钟就能将人工搬运需近半小时的杨梅稳稳运抵山脚。

作为乐清首家获得绿色食品认定的杨梅生产主体，顺盛家庭农场始终采用绿色生态防控技术，全程施用有机肥，严格把控种植环节，顺利通过省、市各级监督抽检。过硬的品质让本场东魁杨梅口碑“出圈”，不仅牢牢占据本地市场，还远销北京、深圳等地。

果品安全的底气，源自层层严格把控。杨梅上市前夕，乐清市农业农村局、市市场监督管理局多次开展专项巡查与抽样检测，织密从田间到舌尖的安全网络，同时全面推行“浙农码”溯源系统，让消费者买得放心、吃得安心。

当平原杨梅陆续下市，高山杨梅接续上市，形成错峰产销的产业格局。在海拔七百米的白龙山，白龙山家庭农场的晚熟黑晶杨梅迎来采收尾季。得益于高海拔、低气温的独特生长环境，这里的杨梅比平原产区晚熟一周以上，精准避开集中上市高峰，凭借错峰优势成为季末市场的“香饽饽”。

农场负责人金道会深耕高山果园二十余年，始终坚持无公害原生态种植模式，全程不使用农药、不施用催熟剂。“山上的杨梅熟得晚，但正因为慢，聚的甜分才足。”他介绍，虽果品个头略小，但绝佳的口感和过硬的品质收获大批忠实客户，每年开摘前便迎来预定热潮。

鲜果收官不代表产业落幕，深加工让乐清杨梅实现“四季创收”。在淡溪镇黄塘村虹达水果种植专业合作社，采收后的杨梅经过清洗、高温杀菌、灌装检验等多道工序，被加工成保质期更长的杨梅罐头，完成从时令鲜果到长效产品的华丽蜕变。“杨梅保鲜期不过三天，过去丰产难丰收，现在通过加工实现四季创收。”乐清市水果协会会长周丕考介绍，如今这种“鲜果代加工”模式在乐清持续普及，有效破解了时令水果产销短板，将短暂的鲜果销售周期拉长至全年，彻底激活杨梅产业的长效价值。

来 源：温州日报

原标题： 收官季逆势出彩！乐清杨梅凭品质与创新拓宽产业路

记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com