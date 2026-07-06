潮新闻 2026-07-06 09:33:56

“这是什么神仙活动？跑完步竟然还有西瓜和玉米领。”7月5日傍晚，在温州市龙湾区钟秀园，许多跑友发出了啧啧称奇声。当天下午4点，伴着清脆鸣枪声响，“2026小龙趣跑 龙湾City Run”活动钟秀园站在龙湾区瑶溪街道瑶溪村活力开跑。

“这是什么神仙活动？跑完步竟然还有西瓜和玉米领。”

7月5日傍晚，在温州市龙湾区钟秀园，许多跑友发出了啧啧称奇声。

龙湾区委宣传部供图

当天下午4点，伴着清脆鸣枪声响，“2026小龙趣跑 龙湾City Run”活动钟秀园站在龙湾区瑶溪街道瑶溪村活力开跑。继5月24日黄石山站600人开跑取得圆满成功后，本次共有900余名跑友相聚在瑶溪的山水之间，为炎炎夏日注入满满活力。

一次有温度的奔赴

赛道全长3.8公里，绿荫步道串联起山水古建与特色业态。

参赛选手中，男女比例各半；年龄跨度从6岁到61岁，真正实现了“全龄参与”。其中，40岁以下人群占81%，数据背后，是青年跑友对这场赛事的热情。

龙湾区委宣传部供图

9岁的董宣楷在爸爸陪同下，回到老家瑶溪村参赛。“瑶溪村是我们的老家，回家感受美景，非常快乐。”小朋友期待地说。

来自温州瓯海的王翔专程带着三个儿子赶来。“上次因为有其他比赛冲突没能参加，这次幸好报名成功，孩子们很期待。”王翔说，孩子们想用一场赛事证明自己更强了、跑得更快了，“而我更希望他们能把自己树立成正能量的榜样，让身边更多的人参与到户外运动中来。”

龙湾区委宣传部供图

市民金跃男一家则是第二次参赛。“从黄石山站到钟秀园站，我们全家连续参与了两站，两站的赛事氛围都轻松欢乐，没有竞技压力，全程都是高质量的亲子相伴时光。”她笑着说，沿途有好几站补给和充满童趣的趣味打卡点，孩子们一路跑得很开心，“期待后续更多类似的活动。”

赛道沿途，惊喜不断。龙湾区音乐工作者协会在沿途设置了三处民乐与童声演出点位，更邀请温州本土知名乐队“丫路口组合”驻唱贞义书院，原创曲目《龙的湾向着光》《温州欢迎你》等旋律在山水间回荡。跑友们跑着跑着，便邂逅了一场藏在山水里的露天音乐会。与此同时，瑶溪阁老市集同步开市，可爱的张阁老卡通形象IP首次亮相，成为全场打卡的氛围核心区。

龙湾区委宣传部供图

更值得一提的是，在龙湾区农业农村局牵头下，不少当地农业大户和企业提供了西瓜、玉米、杨梅汁等消夏佳品。跑友完赛后，即可领取一张“农产品刮刮乐”卡，中奖率高达70%。

一场有意义的夏日游园会

3.8公里的赛道，不仅是流动的风景盛宴，更是一场可以随时停下来的夏日游园会。

“这简直是夏日消暑大作战。”活动现场，龙湾市民李雪和孩子没有追求速度，而是一边跑，一边逛吃、玩水，一应俱全的活动让她赞不绝口。

通讯员 叶迦楠 摄

跑累了，随时可以在“向云端”露营基地停下歇脚。因为当天气温较高，不少参赛者干脆带着孩子直接在此“乘凉”，天幕一撑，风扇一吹，很是悠闲。旁边是“叽叽喳喳水上漂浮乐园”，大型充气浮岛、水上闯关步道、亲子戏水浅滩，泡在水里，也是不错的选择。不远处，还有瑶溪谷亲水溪摊，无疑是天然的亲水区。

跑过半程，便来到钟秀园古建筑群，这里也是国风手作和寻宝打卡的核心区。钟秀园北园汇聚了9座从龙湾城中村迁移而来的清代、民国古民居，如今被赋予了非遗体验馆、书法艺术馆、贞义书院等新身份。郑家园麦麦酒坊里，可以体验古法酿酒；玄石斋里，彩石镶嵌非遗手作静候体验；非遗体验馆里，木活字印刷等待来客亲手触摸；姜立纲书法艺术馆里，海洋凝胶画亲子体验更是孩子们的最爱……

当然，玩累了也不用担心饿肚子。园区里有特色小吃、山下咖啡，还有周边农家乐，所有参赛选手都能享受专属餐饮折扣。

龙湾区委宣传部供图

“一场赛事跑下来，胃和心一样，都是满的。”温州市瓦市小学的家长叶斌分享道。趁着暑假，孩子班级共有10组家庭组团参赛，20余人跑完后直奔瑶溪老房子农家乐，热热闹闹吃上一顿，欢声笑语间，疲惫感尽散，快乐满溢。

潮龙湾，向未来。一场全民趣跑，既彰显了龙湾区生态修复、文旅融合、全民健身融合发展的丰硕成果，也勾勒出宜居宜业、活力向上的城市风貌。

赛道的终点，是奖牌，也是与家人共度的闲暇时光。而这，正是“小龙趣跑 龙湾Cityrun”活动最动人的底色。

来 源：潮新闻

原标题： 900余名跑友齐聚，“小龙趣跑”钟秀园站点亮夏日亲子时光

记者 张银燕 通讯员 叶迦楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com