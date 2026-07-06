温州日报 2026-07-06 09:33:57

7月4日傍晚，在苍南灵溪镇过港自然村的滨水大草坪，一场别开生面的“暑期欢乐季”亲子主题活动火热开启。与当下流行的打卡式“种草”不同，灵溪镇“反向操作”，邀请家长和孩子亲手“拔草”，用实实在在的劳动体验为乡村口碑“实地种草”。

温州网讯 7月4日傍晚，在苍南灵溪镇过港自然村的滨水大草坪，一场别开生面的“暑期欢乐季”亲子主题活动火热开启。与当下流行的打卡式“种草”不同，灵溪镇“反向操作”，邀请家长和孩子亲手“拔草”，用实实在在的劳动体验为乡村口碑“实地种草”。

平整开阔的过港滨水大草坪，当天晚上变成了青少年的户外实践课堂。一百余组家庭两两组队、分工配合，俯身清理杂草、集中清运杂物。平日里习惯居家休闲、沉迷电子设备的孩子们，走进自然、褪去娇气，认真投入劳作比拼，以汗水换取营地的整洁一新。活动特设的“拔草王”评选环节，以趣味竞赛的方式表彰劳动家庭，让孩子们在比拼中收获成就感。

劳作结束，乡村夏夜的热闹才刚刚开始。夜幕降临，过港真人CS对战成为全场热门项目，孩子们穿戴专业装备，在开阔草坪中穿梭奔跑、组队攻防、协同配合。一旁的幸运套圈、休闲垂钓、充气城堡等项目有序开展，动静结合的游玩模式适配全年龄段需求。

“以前带孩子出游，大多是打卡游玩、吃喝玩乐，很少有机会让他真正动手劳动。今天孩子主动拔草、全程参与，不怕苦不怕累，用自己的劳动成果兑换真人CS等项目的游玩门票，既得到了锻炼，又享受了乐趣。”市民王先生全程陪同孩子参与活动后说。

此次活动是灵溪镇双岭片区在过港村开展的“暑期欢乐季”第一期主题活动。曾经的过港，江边杂竹林杂乱生长、闲置荒地垃圾堆积；如今，150多亩的荒滩边角地已变身“灵溪以南乐野营地”，露营野餐、真人CS、窑烤面包、乡村美食等多元业态纷纷入驻。露营、野餐、星空派对常态化开展，节假日日均接待游客超千人。灵溪镇将依托该片区过港、双岭、大观等村资源共享、客源互通，串联稻虾基地、瓷韵文化、露营休闲等特色文旅资源，推动乡村农文旅从单一观光打卡向沉浸式、体验式、研学式深度游升级。

来 源：温州日报

原标题： 苍南灵溪开启乡村深度游新体验 百余家庭暑期遛娃“拔草”忙

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com