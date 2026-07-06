乐清市委书记戴旭强调研雁荡山重振雄风工作

乐清发布 2026-07-06 08:52:00

7月4日，乐清市委书记、雁荡山管委会党委书记戴旭强调研雁荡山重振雄风工作。

7月4日，乐清市委书记、雁荡山管委会党委书记戴旭强调研雁荡山重振雄风工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神，按照上级部署要求，锚定“五年振雄风”总目标，以更坚定的信心、更昂扬的斗志、更务实的举措，奋力书写雁荡山高质量发展崭新篇章。

来到净名谷景区，戴旭强沿着景区道路边走边察看项目打造情况。位于景区入口的净名文化空间已初具雏形，建筑采用传统木构方式建造，与周边奇峰、溪流相得益彰，项目建成后将成为展示雁荡山文脉的重要平台。净名谷景区内，计划引入高端精品度假酒店品牌，并整合餐饮、文化、康养等元素，实现业态重塑和升级。戴旭强强调，要科学论证完善项目方案，在保护好生态基底和自然肌理的前提下，坚持高标准施工、精细化雕琢，持续打造更多特色文旅产品，实现保护与开发互促共进、良性循环。

在雁荡山百乐大酒店改造项目现场，戴旭强仔细听取项目改造介绍。该项目计划引入定位高端市场的“全季大观”酒店，满足追求高品质住宿与文化体验的客群需要。戴旭强强调，要科学统筹项目发展定位，加强与周边业态功能联动，打通交通节点、完善出行配套，发展会务经济，满足游客多元化消费需求。

乐清市通用机械厂位于雁荡镇雁山路，是市二轻工业联社下属集体企业。戴旭强指出，要坚持模式创新、长效运营，发挥市场主体作用，盘活存量用地和闲置资源，连片规划开发，补齐配套短板，推动景区功能焕新、内涵提升。

戴旭强强调，要以游客体验为核心，完善“吃住行游购娱”全链条配套，持续招引高端酒店、度假康养等优质业态，不断增强雁荡山旅游吸引力，让游客从“打卡式游览”转向“沉浸式驻留”。要强化组织保障，组建工作专班，做好项目全周期服务，聚力项目攻坚，推动品质提升，确保每个项目都成为提升游客体验的“功能支点”和彰显雁荡气质的“品质窗口”。

乐清市领导王金法参加调研。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强调研雁荡山重振雄风工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com