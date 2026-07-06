乐清市委书记戴旭强督导防汛防台工作

乐清发布 2026-07-06 09:00:29

7月4日，乐清市委书记戴旭强赴清江镇、雁荡镇督导防汛防台工作。

7月4日，乐清市委书记戴旭强赴清江镇、雁荡镇督导防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，牢固树立和践行正确政绩观，进一步强化“时时放心不下”的责任感，织牢织密防汛防台安全网，牢牢守住安全发展底线，切实守护人民群众生命财产安全。

戴旭强来到清江镇方江屿村，察看地质灾害风险隐患点的地形地貌，了解整治进展、人员转移预案等情况。他指出，主汛期将至，安全度汛责任重大。要做好专家论证和风险评估，优化地质灾害点治理方案，在确保安全和质量的前提下加快施工进度，让项目早日发挥防灾减灾效能。要强化监测预警、定期巡查等措施，常态化开展拉网式排查整治，做到风险隐患早发现、早预警、早处置。要细化转移避险预案，把各项前置准备工作落到实处，确保实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

在清江镇新塘水闸建设工程现场，戴旭强察看防洪排涝项目建设进展后强调，水利工程事关长远，是百年民生大计。要紧盯时序节点，严格把关工程质量，科学规范施工流程，加快项目建设进度。要守牢安全底线，落实工地全流程安全管理，合理排班调度、做好防暑措施，保障施工人员劳逸结合、平安作业，坚决防范各类安全事故。

来到雁荡镇响岭头村避灾安置点，戴旭强逐一检查通讯对讲机、救生器材等救灾储备物资，详细了解应急小单元建设情况。他强调，要动态盘点储备物资，统筹整合各方资源，健全物资快速调配机制，确保关键时刻调得出、用得上、靠得住。要持续完善应急预案，把人员安全作为重中之重，加大防灾减灾科普宣传力度，增强游客和村民防灾避险意识，做好危险区域人员转移等工作，全力护航群众生命财产安全。

戴旭强强调，各乡镇（街道）、各部门要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全面压实责任链条，系统梳理薄弱环节，及时补齐短板漏洞，筑牢群防群治防线，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决打赢防汛防台攻坚战。

乐清市领导林益正、王金法、陈万钦参加督导活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导防汛防台工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com