温州日报 2026-07-06 09:33:57

今年7月1日起，替来他明正式列入毒品管制目录。新规生效当日凌晨，鹿城公安查获一起涉替来他明电子烟贩毒案。犯罪嫌疑人包某在鹿城辖区内向夏某贩卖含有替来他明毒品成分的电子烟。据悉，该案系自7月1日替来他明列管以来，温州侦破的首例贩卖替来他明案件。

温州网讯 今年7月1日起，替来他明正式列入毒品管制目录。新规生效当日凌晨，鹿城公安查获一起涉替来他明电子烟贩毒案。犯罪嫌疑人包某在鹿城辖区内向夏某贩卖含有替来他明毒品成分的电子烟。据悉，该案系自7月1日替来他明列管以来，温州侦破的首例贩卖替来他明案件。

替来他明是一种分离麻醉剂，常用于犬、猫的麻醉，吸食后可致四肢麻痹、出现幻觉，长期滥用可致神经系统不可逆损害，严重者可因呼吸抑制而死亡。经审讯，犯罪嫌疑人包某对贩毒事实供认不讳，已被依法采取刑事强制措施；吸毒人员夏某因吸食毒品被依法处以行政拘留。目前案件正在进一步深挖侦办。

那么，替来他明是如何被犯罪分子“改头换面”流入市场的呢？

据央视报道，湖南的小慧（化名）今年刚满18岁，已经接受了两次入院治疗。而将她拖入这个痛苦深渊的，正是去年7月朋友递来的一支果味电子烟。正常情况下，一个电子烟烟弹普通人可以抽3天左右，可小慧一天竟然要吸掉5个烟弹，最快的一枚20分钟就会被强行吸空。

“做什么事情脾气都很暴躁，只有抽烟才能让自己快乐起来。”在超量摄入成瘾物质6个月后，小慧的健康出现了问题，她的双手剧烈颤抖，连碗筷都拿不稳，语言功能退化，甚至频繁出现被害妄想和暴躁易怒等严重的精神症状。

今年春节前，小慧瞒着家人来到精神卫生中心求助。毒物检测结果令人震惊，小慧吸食的果味电子烟里被非法添加了兽用麻醉剂——替来他明。遗憾的是，在经过一周的急性期治疗、身体机能稍有恢复后，小慧便不顾医生劝阻，选择了出院。

回到原有环境的小慧迅速复吸，并在今年4月因急性中毒引发休克。面对全线崩溃的身体和无法自拔的毒瘾，小慧最终选择向父母坦白。

经过第二轮系统的戒断和心理治疗，小慧如今已完成阶段性疗程，即将出院。

据了解，国家禁毒办于今年6月17日发布《关于将二氟乙咪酯等16种物质列入〈非药用类麻醉药品和精神药品目录〉的公告》，决定将替来他明、二氟乙咪酯、NEP、MDPiHP等16种物质纳入管制，防范遏制滥用危害，自2026年7月1日起施行。

据警方介绍，为了精准诱骗未成年人，市场上许多非法电子烟被刻意伪装成了“奶茶杯”“卡通玩偶”等网红潮玩。这种披着时尚外衣、散发着清甜果香的伪装，让涉世未深的青少年误以为这只是普通的“雾化玩具”；还有些青少年认为，果味电子烟只是普通雾化产品，无害无瘾，所以会跟风吸食，并在朋友当中互相分享。

警方提醒广大消费者，尤其是青少年和家长：拒绝来路不明的电子烟，拒绝任何“上头”诱惑，发现相关销售线索，及时向市场监管、公安部门举报。

来 源：温州日报

原标题： 警惕来路不明的“果味电子烟”

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com