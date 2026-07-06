泰顺县委书记张银贵赴司前畲族镇、竹里畲族乡调研民族工作

泰顺发布 2026-07-06 08:59:22

7月1日，《中华人民共和国民族团结进步促进法》正式施行。7月4日，泰顺县委书记张银贵深入泰顺县司前畲族镇、竹里畲族乡，调研民族工作。

7月1日，《中华人民共和国民族团结进步促进法》正式施行。7月4日，泰顺县委书记张银贵深入泰顺县司前畲族镇、竹里畲族乡，调研民族工作。他强调，要全面落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深入学习贯彻《中华人民共和国民族团结进步促进法》，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，在保护传承优秀地域特色文化的基础上，推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融，为全县经济社会高质量发展凝聚合力。

在畲族文化展示馆，张银贵实地察看展馆展陈、文化保护、资源挖掘等工作

在畲族文化展示馆，张银贵实地察看展馆展陈、文化保护、资源挖掘等工作，详细了解本土特色民俗文化传承发展情况。他指出，地域特色文化是我县宝贵的文旅资源和精神财富，要坚持保护性传承、创新性发展，系统梳理、悉心守护本土特色民俗、传统习俗和特色技艺，强化各民族文化交融共生、一体共建，让优秀乡土文化成为凝聚人心、团结群众、赋能发展的精神纽带。

在竹木生态科技园，张银贵听取园区规划、产业布局、企业落地等情况汇报。他强调，绿色竹木产业是山区乡镇生态富民的优势产业、基础产业。要坚守生态优先、绿色发展底线，科学统筹资源开发与生态保护，健全村集体联动发展机制，依托特色竹木产业拓宽集体经济增收渠道，实现生态效益、经济效益、社会效益有机统一。要精准对接市场主体需求，细化产业布局、优化生产配套、完善链条体系，不断提升产业集聚度。

在大发洋共富田园综合提升项目现场，张银贵详细察看特色种植、品质管控、业态培育和农旅融合建设情况

在大发洋共富田园综合提升项目现场，张银贵详细察看特色种植、品质管控、业态培育和农旅融合建设情况。他要求，要立足山区资源优势，积极吸纳返乡青年创业，用好电商、直播等新业态新渠道，精准布局高附加值特色农产品，构建可持续、可循环的现代农业发展体系，持续提升农产品品质与市场竞争力。要完善田园采摘、乡村旅居、休闲度假等配套业态，打造沉浸式乡村旅居场景，真正把田园资源转化为共富经济，以农文旅深度融合带动群众稳定增收、共享发展成果。

张银贵还走进指尖畲绣非遗共富工坊，实地了解畲族传统技艺传承、畲族文创产品开发、群众就近就业增收情况。他强调，畲族非遗是民族特色资源的重要载体，非遗工坊更是激活民族特色产业、拓宽群众增收渠道、助推民族团结共富的重要抓手。要持续做好畲族传统技艺的活态传承与创新转化，紧贴市场需求开发优质畲族主题文创产品，常态化开展非遗技能培训，带动更多群众就地就近就业，让畲族传统手艺持续创造共富价值。

调研中，张银贵强调，全县上下要把学习贯彻《中华人民共和国民族团结进步促进法》落到实处，始终以铸牢中华民族共同体意识为总牵引，统筹抓好民族文化保护、特色产业提质、农旅融合发展、非遗就业帮扶，推动各民族群众同心共建、携手共富，持续夯实民族团结、社会和谐、共同富裕的基层基础，凝聚成血脉相融、信念相同、文化相通、经济相依、情感相亲的命运共同体，凝心聚力推动泰顺跨越赶超高质量发展。

泰顺县委常委、统战部部长李勤俭参加调研。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵赴司前畲族镇、竹里畲族乡调研民族工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com