两温商上榜“福布斯中国最佳CEO”
温州网讯 “2026福布斯中国最佳CEO榜单”近日发布，药明康德CEO李革、瑞浦兰钧总裁冯挺上榜。
据介绍，本届福布斯中国最佳CEO榜单是综合评估企业市值增长、盈利质量、研发投入等核心维度，在数量众多的上市企业样本中优中选优，最终筛选出50位顶尖掌舵人。上榜CEO所带领的公司在业绩考核期内股价平均上涨565%，这一数字是去年的六倍有余。
药明康德CEO李革在在2025年果断推进战略聚焦，于去年10月以28亿元将康德弘翼（临床CRO）及津石医药（SMO）100%股权出售给高瓴资本，以强化一体化的CRDMO（合同研究、开发与生产）核心模式。在其引领下，公司去年实现营收454.56亿元，同比增长15.84；归属于上市公司股东的净利润达191.51亿元，同比大幅增长102.65%。
瑞浦兰钧总裁冯挺于2024年正式出任总裁一职，全面执掌公司日常运营与管理大权。冯挺用一整年时间，推动公司战略聚焦、资源整合与内部改革，核心动作是将瑞浦兰钧的“问顶”技术从实验室推向市场前线，让技术优势转化为可落地的营收与份额。2025年，瑞浦兰钧实现营收243.34亿元，同比增加36.7%。全年净利润6.81亿元，实现扭亏为盈。
来 源：温州日报
记者 李显
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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