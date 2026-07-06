温州都市报 2026-07-06 09:33:58

根据浙江省城市篮球联赛组委会要求，2026浙BA温州市预选赛赛程正式优化调整，最新方案对外公布。本次调整旨在适配暑期观赛节奏，引导青少年走近篮球、参与运动，赛事整体周期延长29天，原7月17日收官的赛程将延后至8月15日落幕。

温州网讯 根据浙江省城市篮球联赛组委会要求，2026浙BA温州市预选赛赛程正式优化调整，最新方案对外公布。本次调整旨在适配暑期观赛节奏，引导青少年走近篮球、参与运动，赛事整体周期延长29天，原7月17日收官的赛程将延后至8月15日落幕。

据了解，本次赛程变更从5日A组第三轮赛事结束后正式执行。原有紧凑赛制将优化分流，小组赛第四、五轮将分三个周期开展：7月9日-12日、7月16日-19日、7月23日-26日，赛事仅在每周周四至周日晚间开打，每晚仅安排一场对决。此番调整将减轻球队赛程压力，同时方便市民错峰观赛。

淘汰赛阶段时间同步敲定。半决赛定于8月1日、2日（周六、周日）19:30打响；三四名决赛安排在8月8日（周六）晚间；总决赛将于8月15日（周六）上演。对比原计划7月17日全部结束的赛程，本届温州预选赛整体赛事周期延长29天。

赛事组委会表示，此次调整核心面向暑期观赛群体，尤其是广大青少年学生。拉长赛事周期、分散晚间场次，既能保障各支县域队伍拥有充足休整、备战时间，提升比赛竞技质量，也能让青少年持续观赛互动，借助本土县域篮球赛事，普及篮球运动文化，推动温州青少年篮球氛围提质升级。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA温州预选赛赛程优化调整 赛事周期延长29天

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com