浙BA温州预选赛赛程优化调整 赛事周期延长29天
温州网讯 根据浙江省城市篮球联赛组委会要求，2026浙BA温州市预选赛赛程正式优化调整，最新方案对外公布。本次调整旨在适配暑期观赛节奏，引导青少年走近篮球、参与运动，赛事整体周期延长29天，原7月17日收官的赛程将延后至8月15日落幕。
据了解，本次赛程变更从5日A组第三轮赛事结束后正式执行。原有紧凑赛制将优化分流，小组赛第四、五轮将分三个周期开展：7月9日-12日、7月16日-19日、7月23日-26日，赛事仅在每周周四至周日晚间开打，每晚仅安排一场对决。此番调整将减轻球队赛程压力，同时方便市民错峰观赛。
淘汰赛阶段时间同步敲定。半决赛定于8月1日、2日（周六、周日）19:30打响；三四名决赛安排在8月8日（周六）晚间；总决赛将于8月15日（周六）上演。对比原计划7月17日全部结束的赛程，本届温州预选赛整体赛事周期延长29天。
赛事组委会表示，此次调整核心面向暑期观赛群体，尤其是广大青少年学生。拉长赛事周期、分散晚间场次，既能保障各支县域队伍拥有充足休整、备战时间，提升比赛竞技质量，也能让青少年持续观赛互动，借助本土县域篮球赛事，普及篮球运动文化，推动温州青少年篮球氛围提质升级。
来 源：温州都市报
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
文成“共富云江”乡村振兴项目获“国字号”加持社会07-05
-
平阳企业沙特“抢单” 收获1580万美元意向订单社会07-05
-
快讯：三连胜！乐清客场掀翻永嘉原创频道07-04
-
快讯：百岛起潮！洞头主场拔头筹独家报道07-04
-
香港游客乐游浙江文成 花样玩法解锁“山水+民俗”魅力社会07-05
-
铁路温州南站举行暑运应急演练 保障暑运平稳有序运行社会07-05
-
晚熟30天！泰顺这里的杨梅错峰上市社会07-05
-
翰墨飘香，龙湾海滨街道举行第三届书法展社会07-05
-
世界杯结束后，他想邀请佛得角门将沃津尼亚一家来温州社会07-05
-
在“故乡云”下，聆听“鲸起穹宇”！温州罗丹艺术中心开幕首展社会07-05