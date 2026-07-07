温州日报 2026-07-07 08:29:42

市气象台提醒，未来三天高温持续，午后仍需防范局地强对流天气。而本周后期，超强台风“巴威”的走向值得高度关注。

温州网讯 昨日，浙江省气象台正式宣布：浙江出梅。今年6月13日入梅，7月6日出梅，梅期较常年偏短7天，梅雨量偏少四成。

消息一出，不少温州市民感觉很正常——温州连日阴雨绵绵，这倒霉的梅雨也是该出梅了。然而事实上，温州从未真正“入梅”。

“梅雨”是长江中下游地区的特有气候现象，指每年6月中下旬至7月上半月，江淮一带持续阴天有雨的天气，因正值江南梅子成熟而得名。温州地处浙江东南沿海，并不在典型梅雨带内。市气象部门解释，温州每年6至7月出现的连续阴雨过程，专业上称为“梅汛期降水集中期”或“梅汛期雨季”，而非严格意义上的“梅雨”。通俗来说，杭州、湖州等浙北地区下的是“梅雨”，温州的雨虽来得相似、走得相近，但背后的天气系统并不相同——前者是梅雨锋面停滞的结果，后者更多受南方暖湿气流和副热带高压边缘的共同影响。

不过不管是梅雨还是雨季，副热带高压已经正式接管浙江天气。温州未来几天以晴热高温为主，今天到后天最高气温35至38℃，西部山区可达38至40℃。高温“炙烤”模式下，市民需做好防暑降温工作。

与此同时，今年第9号超强台风“巴威”的动态更加引人关注。昨日，其路径预报出现明显调整。据中央气象台消息，昨天14时，“巴威”中心位于关岛塞班西南方向约175公里的洋面上，中心最大风力达17级以上（62米/秒），台风眼清晰、结构对称，堪称“巨无霸”。此前预报“巴威”可能先登陆台湾再影响福建，但最新的数值预报显示：如果7日至8日西风带高空槽偏强、副热带高压位置略东退，台风有可能绕开台湾，直扑浙江沿海。

气象分析师指出，路径走向的关键在于副热带高压的“进退”。若副热带高压9日至10日再度加强北抬，“巴威”将向西北方向移动，浙江面临正面考验的可能性增大；若副高东退，台风则可能在近海北上。无论哪种路径，7月10日前后，“巴威”将靠近我国东部海区，届时温州可能受其外围环流影响，风雨趋于明显。

市气象台提醒，未来三天高温持续，午后仍需防范局地强对流天气。而本周后期，超强台风“巴威”的走向值得高度关注。

来 源：温州日报

原标题： 昨日出梅，梅期较常年偏短7天，雨量偏少四成

台风“巴威”路径北调或直扑浙江

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com