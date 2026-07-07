温州日报 2026-07-07 09:22:31

随着今年第9号台风“巴威”逼近，昨天，龙港市召开2026年防汛备汛工作新闻发布会。针对地处鳌江入海口、易受台风暴雨叠加影响的实际，龙港从责任体系、风险排查到应急保障全面加力，织密区域防汛防台安全网。

温州网讯 随着今年第9号台风“巴威”逼近，昨天，龙港市召开2026年防汛备汛工作新闻发布会。针对地处鳌江入海口、易受台风暴雨叠加影响的实际，龙港从责任体系、风险排查到应急保障全面加力，织密区域防汛防台安全网。

防汛工作的第一道防线，是把责任压到每一个点位。龙港建立市、社区、网格三级包保体系，对450余名防汛责任人全面复核更新并向社会公示，确保每一处风险点都有明确责任人。目前已组织业务培训3361余人次，让一线人员“会应对、能处置”。配套的39份市级专项预案、103幅村级防汛形势图以及社区“多案合一”应急手册也完成系统更新，使预案从纸面走向实战。

责任落实的同时，风险隐患同步被逐一清理。围绕城市内涝、地质灾害、海上作业、老旧房屋等重点领域，龙港组织千余人次开展多轮拉网式排查，共排查风险点位1308处，完成整改749处。在工程层面，海塘加固、30余公里主干河道清淤、城区管网修缮等项目同步推进，持续提升整体行洪与排涝能力。与此同时，针对可能发生的人员转移风险，已提前建立1万余名老弱病残、危房住户等重点群体清单，并逐户细化转移安置方案。

当风险被逐步前置化管理，应急能力就成为最后的“安全阀”。龙港已建成105余处规范化避灾安置场所，分区设置生活、物资、医疗等功能区，可同时保障上万群众集中转移。物资保障方面，全市统筹储备防汛救灾物资10万余件，配备排水泵、发电机等抢险设备上百台，并实现社区储备全覆盖、动态更新。在队伍力量上，整合专业救援、社会力量及社区应急队伍2000余人，上半年已开展百余场实战演练。

在更精细的风险防控上，地质灾害监测形成“人防+技防+信息化”联动体系。通过雨前排查、雨中巡查、雨后核查的闭环机制，结合自动化监测设备实时掌握雨情与边坡变化，隐患实现动态更新。预警信息则通过应急广播、工作群、电话等多渠道同步推送，确保第一时间到村到户到人。

人员转移这一关键环节，则被进一步流程化、标准化。龙港提前对各在建工地进行人员摸排，形成“一张清单”动态管理，明确转移人数、安置地点与责任人员。在此基础上统筹公交与客运运力，提前规划转运路线。接到指令后，近距离人员步行疏散，远距离统一乘车转运，快速有序完成撤离。到达避灾点后，再逐人清点核对，确保不漏一人。

针对渔港应急救援力量配置问题，龙港市农业农村局表示，台汛期间将落实3至5艘大型渔船作为应急救援力量，并配备渔政执法船待命，同时联动社会救援组织形成海上协同救援体系。

在跨区域协同上，龙港与苍南县水系相连、水情互通，已提请建立专项水利调度机制，加强信息共享与联合会商。强降雨来临前，将提前开展预泄调度，降低河道水位、腾出调蓄空间，以减轻区域排涝压力。

来 源：温州日报

原标题： 防御台风“巴威” 龙港全链条发力筑牢防汛防台安全线

记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com