新华网 2026-07-07 10:33:16

国际足联未就5日处罚决定说明原因。巴洛贡可能成为世界杯首名吃红牌后继续出战的球员，这一决定引发广泛争议。

据多家美国媒体报道，在美国总统特朗普施压之下，国际足联5日宣布，对“染红”的美国队前锋巴洛贡禁赛一场，但暂缓一年执行。这意味着巴洛贡可以出战美国队对阵比利时队的八分之一决赛。欧足联6日对此发表声明说，国际足联此举“越过红线”。

国际足联未就5日处罚决定说明原因。巴洛贡可能成为世界杯首名吃红牌后继续出战的球员，这一决定引发广泛争议。

7月6日，在美国西雅图进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，美国队对阵比利时队。图为美国队球员福拉林·巴洛贡（右一）在赛前热身。新华社记者曹灿摄

欧足联6日发表一份措辞强硬的声明，指责国际足联上述决定“越过红线”。声明说：“足球和其他运动一样，依赖规则，这是公平、诚实和透明竞争的基础……我们对这样一个前所未有、无法理解和不合理的决定表示难以置信。”

比利时足协发表声明表达抗议。另据媒体报道，比利时足协已向国际足联提出申诉。

德国足协主席诺伊恩多夫6日敦促国际足联尽快说明实情。诺伊恩多夫说，不少媒体报道称，在特朗普与国际足联主席因凡蒂诺通话后，巴洛贡的禁赛处罚就被暂缓执行，国际足联应立即就此作出说明。“赛事公正性以及国际足联的公信力正处于危急关头”。

本月1日，美国队2:0击败波黑队晋级16强，但巴洛贡因踩踏对方球员脚部被红牌罚下。据美媒报道，特朗普上周致电因凡蒂诺，要求复核巴洛贡的红牌。国际足联5日宣布最新决定后，特朗普随即在社交媒体发文感谢国际足联，称其“做出正确的事，扭转巨大的不公正”。

美国《华盛顿邮报》报道说，一国元首与国际足联最高官员就足球纪律事宜沟通“极不寻常”，特朗普的介入给国际足联的裁决增添政治色彩。《华尔街日报》表示，这一裁决是本届世界杯“最令人震惊的争议”，引发公众对政治干预的愤怒。

来 源：新华网

原标题： 国际足联为美前锋“破例” 欧足联批其“越过红线”

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com