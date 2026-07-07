湖北黄冈黄州区东湖街道遭龙卷风重创 多人伤亡失联
新华网 2026-07-07 10:34:30
记者7日上午从湖北省黄冈市现场指挥部了解到，受短时龙卷风、全域大范围大风等极端强对流天气突袭，黄冈市黄州区东湖街道辖区长江社区、虹桥社区和汪家墩社区受灾严重。
记者7日上午从湖北省黄冈市现场指挥部了解到，受短时龙卷风、全域大范围大风等极端强对流天气突袭，黄冈市黄州区东湖街道辖区长江社区、虹桥社区和汪家墩社区受灾严重。截至7月7日5时，虹桥社区受灾户数1177户，因灾受伤人数50人，死亡2人；长江社区404户房屋受损，受伤219人，其中辖区企业启程物流公司和长江社区一期仓储项目受灾较为严重，启程物流公司因灾死亡2人、失联1人；汪家墩社区房屋受损92户，受伤6人。为确保人民生命财产安全，街道、社区及时转移受灾居民408人。
来 源：新华网
原标题： 湖北黄冈黄州区东湖街道遭龙卷风重创 多人伤亡失联
记者 龚联康
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州如何接住“暑期+赛事”双重热潮？代表在线07-07
-
15个部门联手建立对外经贸合作协同工作机制 为温企“出海”打造一站式服务体系社会07-07
-
温州多项迎峰度夏电网工程竣工投产社会07-07
-
直面酷暑坚守一线 温州暖心阵地精准守护户外劳动者社会07-07
-
温州启动水上防台Ⅳ级应急响应 全力防范超强台风“巴威”社会07-07
-
记者在温州数安港体验AI漫剧制作：节奏变快，创作却不简单社会07-07
-
温医大教授吴文灿荣获“当代发明家”称号社会07-07
-
官宣！温州奥体中心谢霆锋演唱会要来了！科教文体07-07
-
雁荡山楠溪江一起邀客 两条主题线路预热“雁楠飞仙海天游”科教文体07-07
-
瑞安9.2万亩早稻开镰收割：收购点位全域铺开 夏粮归仓通道畅通社会07-07