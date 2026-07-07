新华网 2026-07-07 10:34:30

记者7日上午从湖北省黄冈市现场指挥部了解到，受短时龙卷风、全域大范围大风等极端强对流天气突袭，黄冈市黄州区东湖街道辖区长江社区、虹桥社区和汪家墩社区受灾严重。

记者7日上午从湖北省黄冈市现场指挥部了解到，受短时龙卷风、全域大范围大风等极端强对流天气突袭，黄冈市黄州区东湖街道辖区长江社区、虹桥社区和汪家墩社区受灾严重。截至7月7日5时，虹桥社区受灾户数1177户，因灾受伤人数50人，死亡2人；长江社区404户房屋受损，受伤219人，其中辖区企业启程物流公司和长江社区一期仓储项目受灾较为严重，启程物流公司因灾死亡2人、失联1人；汪家墩社区房屋受损92户，受伤6人。为确保人民生命财产安全，街道、社区及时转移受灾居民408人。

来 源：新华网

原标题： 湖北黄冈黄州区东湖街道遭龙卷风重创 多人伤亡失联

记者 龚联康

本文转自：温州新闻网 66wz.com