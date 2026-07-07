新华网 2026-07-07 10:36:30

韩国警方6日说，该国社交媒体当天出现针对总统李在明的死亡威胁，警方已就此发起调查，但现阶段尚未锁定嫌疑人。

韩国警方6日说，该国社交媒体当天出现针对总统李在明的死亡威胁，警方已就此发起调查，但现阶段尚未锁定嫌疑人。

首尔警方6日9时30分左右接到报案称，有人当天清晨6时30分左右在社交媒体连发5条帖子，威胁“将在今天杀害李在明”。首尔警方随即将此案交由下属惠化警察署侦办。惠化警察署说，正通过分析账号信息等技术手段追查嫌疑人。

韩国总统府青瓦台尚未就此事作出回应。

2025年12月3日，在韩国首尔青瓦台迎宾馆，韩国总统李在明举行外媒记者会。新华社记者姚琪琳摄

今年2月，两名十多岁的青少年因在网络上对李在明发出死亡威胁，被警方移交检察机关处理。这两名嫌疑人去年9月在社交媒体发帖，宣称要对李在明实施犯罪行为，并对多名同学发出威胁。

2024年1月，时任韩国共同民主党党首的李在明在釜山加德岛遭一名持凶器的男子袭击，颈部受伤流血倒地，后被送往医院接受治疗。袭击者被判处15年监禁。韩国政府今年1月将这起事件定性为恐怖袭击。

来 源：新华网

原标题： 韩国总统遭死亡威胁 警方启动调查

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com