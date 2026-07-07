多元业态激发夏日经济活力

新华网 2026-07-07 10:41:11

业内人士认为，今年的夏日经济呈现出业态融合化、消费品质化、场景多元化等鲜明特征，户外潮流消费持续走高，夜间消费延时扩容，文体旅深度融合打造消费新闭环，成为我国经济内生动力不断增强的生动缩影。

热浪翻涌间，夏日消费市场正升腾起蓬勃活力。从一杯新茶饮的清凉惬意，到一场溯溪漂流的酣畅淋漓，从一票难求的夏日音乐节，到灯火璀璨的夏夜市集，这个夏天，多元业态交织共振，勾勒出一幅热力四射的夏日经济图景。

业内人士认为，今年的夏日经济呈现出业态融合化、消费品质化、场景多元化等鲜明特征，户外潮流消费持续走高，夜间消费延时扩容，文体旅深度融合打造消费新闭环，成为我国经济内生动力不断增强的生动缩影。

夏日经济热潮涌动

避暑是夏日旅游的重要主题，今年夏天，小众目的地、特色旅游持续走俏，让游客避暑有了更多新选择。

在浙江遂昌，一座废弃萤石矿被改造成“地心世界”景区，溶洞成了天然纳凉地。“我们第一次乘坐缆车深入地下200米，体验了一把‘地心漂流’，还跟孩子一起上了一堂矿石科普课，收获满满。”游客张先生说。

三亚、大理等地则瞄准年轻群体，推出海岛冥想、落日瑜伽等服务，将短期避暑转换为一种新生活方式。

“专列行”“邮轮行”也成为今夏潮流。同程旅行平台数据显示，今年暑期旅游列车预订热度较去年同期提升七成以上。不少游客登上东北避暑专列，沿途游遍大兴安岭、呼伦贝尔、长白山等优质避暑目的地。天津开启了暑期邮轮季，预计近50艘次邮轮将从天津启航出海。

避暑出游火热的同时，暑期赛事、演出市场加速升温。携程预订数据显示，暑期部分演唱会带动所属城市旅游产品预订订单同比增长近60%。随着世界杯、城市足球联赛、乒乓球嘉年华等各类赛事轮番登场，杭州等地创新打造赛事“第二现场”，联动景区商圈、夜市市集、滨江营地开设观赛场景，将赛场流量转化为线下客流。

7月4日，身着传统服饰的游客在浙江诸暨的十四都村百亩荷塘拍照打卡。新华社记者徐昱 摄

夏日炎炎，群众的消暑需求也在不断释放。不少冷饮门店集中推出夏日新品，涵盖鲜果冰茶、椰乳特调、低脂冰沙等品类，主打鲜果、低卡特色，受到许多消费者青睐。京东发布的家居日用618全周期数据显示，凉感床品销量同比增长168%。

华南师范大学旅游管理学院教授李军表示，夏日消费的火热并非季节波动，而是居民消费观从“拥有”转向“经历”、从“功能”转向“意义”的缩影，为畅通国内大循环、培育新质消费力提供了鲜活注脚。

多重因素助力夏日经济持续升温

业内人士表示，夏日经济升温的背后，是消费需求升级、业态跨界融合、政策配套护航等多重因素的叠加共振。

——消费需求之变：从“避暑刚需”到“体验享受”。在年轻人消费偏好引领下，传统避暑玩法正发生结构性变革，高自由度、强参与感的户外体验迅速走红。以“玩水”为例，贵州高过河漂流以惊险刺激的河道体验爆火社交网络；罗秧河溯溪则凭借天然“玻璃水”的高颜值和包含瀑降、溯溪、跳水的多元玩法出圈。

暑期不可或缺的“研学游”也在拓宽深度与广度，升级为更具获得感的高沉浸体验，从在云南雨林与象同行的生态游，到亲手制作徽墨、参与扎染、学习苗银锻造的非遗主题之旅，越来越多游客开始为“体验的厚度”买单。

6月19日，天津海河赤峰桥畔的津旅左岸空间一景。新华社记者赵子硕 摄

——业态融合之深：“一业兴、百业旺”的乘数效应。夏日经济的火热，同样得益于业态融合的深度突破，“避暑+”“赛事+”“夜间+”等跨界模式打破行业边界，构建起全链条消费生态。

日头西沉，位于天津海河赤峰桥畔的津旅左岸空间人头攒动，由闲置老旧建筑改造而成的这座新空间内，潮流零售、津味文创、特色餐饮等多元业态吸引着众多游客驻足。在挑选文创产品的间隙，来自北京的游客卢女士对记者说：“白天逛了五大道，晚上来海河边吹吹风、吃点小吃，感觉天津的夏天特别有味道。”

在李军看来，“夏日+”业态融合的创新价值，在于精准契合了消费升级与供给侧结构性改革的深层逻辑，是文旅产业向新质生产力转型的生动实践，其本质是以场景创新回应人民对美好生活的向往。

——政策配套之暖：为夏日经济发展松绑赋能。精细化服务兜底、多层次供给赋能，是假日经济持续升温的坚实支撑。今年夏天，多个省份相继推出夏日消费系列活动和真金白银的补贴政策，主动承接消费升级势头。

广东推出“暑假当然来广东”文旅主题活动，通过形态丰富的研学游以及一系列促消费政策，打破单一消费场景局限，构建起全域夏日经济新生态；天津则策划在夏季举办1000余项文旅活动，重点推出“水波荡漾”“夏日清凉”等八大系列共百余项特色内容，让更多市民与游客共享文旅发展成果。

浙江旅游职业学院教授章艺表示，夏季消费的全新面貌，根源在于大众消费心态与需求层次的深刻变化，如今人们不再满足基础的消暑休闲，更追求沉浸式体验、文化浸润与情绪价值，消费选择朝着个性化、多元化、品质化方向大步迈进。

纵深提质激活消费增长新动能

夏日经济的蓬勃发展，不仅丰富了居民生活消费场景，更有效拉动餐饮、文旅、体育、零售等多行业增长，成为服务业消费提升、内需市场扩容的重要抓手。

然而，繁荣背后亦有隐忧。天津东疆综保区文旅局副局长苏頔等人认为，夏日经济带有强烈的时令特征，一方面很容易形成季节依赖，从而导致短时间内的过度投资建设；另一方面，部分消费业态缺乏核心IP支撑，容易出现“千城一面”的同质化困境。

7月1日，青岛邮轮母港开启暑期首航。新华社记者李紫恒 摄

对此，浙江工商大学工商管理学院教授易开刚表示，地方发展夏日经济，不宜盲目追求“网红”效应，要秉持“长期主义”，跳出“靠旺季冲流量”的传统思维，依托暑期消费热潮，深挖地域文化特色，将短期流量转化为长期消费。

李军建议，各地要将短期政策红利转化为长期的营商环境优势与品牌资产沉淀，通过数字化转型与绿色理念植入，培育具有内生韧性的竞争力，确保经济热度从“现象级爆发”迈向“常态型繁荣”。

“对天津而言，要充分发挥文化独特性、业态多样性和服务国际化等重要城市特质作用，进一步推动消费升级。”南开大学旅游与服务学院院长徐虹说。

章艺认为，在政府层面，还要进一步做好全域统筹与服务保障，提前布局暑期交通运力、优化夜间公共交通配套，在落实安全管理的前提下放宽夜间消费场景的时空限制，通过精准发放文旅消费券、推出景区门票减免等真金白银的举措更好撬动消费需求。

来 源：新华网

原标题： 多元业态激发夏日经济活力

记者 唐弢、邓瑞璇、郭方达

本文转自：温州新闻网 66wz.com