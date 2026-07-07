新华网 2026-07-07 10:42:39

美国达美航空公司一航班4日在芝加哥降落时，被当地庆祝独立日燃放的烟花击中，所幸没有造成人员伤亡。

美国达美航空公司一航班4日在芝加哥降落时，被当地庆祝独立日燃放的烟花击中，所幸没有造成人员伤亡。

据美联社5日报道，达美1076航班的飞行员4日晚在芝加哥米德韦机场落地前告诉空中交通管制员，飞机在下降过程中被一枚烟花击中。美国“即时空中交通管制信息”网站发布的一段音频显示，飞行员说，“我们的飞机刚刚被烟花击中”，飞机上听到“一声巨响”。

7月4日，焰火在美国纽约曼哈顿西侧的哈得孙河上空绽放，庆祝美国独立日。新华社记者李睿摄

据录音记录，事件发生时飞机处于距地面约61米至76米的空中。

这架空客A319型客机从亚特兰大起飞，搭载了52名乘客和6名机组人员。飞机被击中后继续按正常程序降落，随后安全着陆，机上无人受伤。

达美航空5日表示，检修人员对这架飞机进行检查，未发现任何损坏。

美国联邦航空局表示将对此事件进行调查。

目前尚不清楚同一日是否有其他飞机被烟花击中。据美国有线电视新闻网援引“即时空中交通管制信息”网站录音报道，有空管对随后降落的飞机说：“欢迎来到战区。”还有空管员表示，收到了“多起”此类事件的报告，芝加哥市政官员已获知相关消息。

来 源：新华网

原标题： 美国一客机降落时被独立日烟花击中

记者 荆晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com