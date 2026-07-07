潮新闻 2026-07-07 12:01:32

7月4日，在苍南灵溪镇过港自然村的滨水大草坪，一场别开生面的“暑期欢乐季”亲子主题活动火热开启。百余组家庭在劳动实践、户外竞技、亲子互动中，解锁了不一样的乡村休闲体验，也让乡村的夜间活力持续释放。

邀请网红打卡、流量营销博取眼球，还不如邀请市民亲身“拔草”，用实实在在的乡土体验为农文旅口碑“实地种草”。7月4日，在苍南灵溪镇过港自然村的滨水大草坪，一场别开生面的“暑期欢乐季”亲子主题活动火热开启。百余组家庭在劳动实践、户外竞技、亲子互动中，解锁了不一样的乡村休闲体验，也让乡村的夜间活力持续释放。

灵溪镇供图

开阔的滨水大草坪，这一天变成了青少年户外实践课堂。活动现场，亲子两两组队、分工配合，俯身清理杂草、集中清运杂物，配合默契、干劲十足。平日里习惯居家休闲、沉迷电子设备的孩子们，一走进大自然便褪去娇气，不怕脏、不怕累，认真投入劳作比拼，以汗水换取营地的整洁一新。

“现在到处都在‘种草’打卡，过港却带我们来‘拔草’，这创意有意思！”现场一位家长笑着说。活动特设的“拔草王”评选环节，以趣味竞赛的方式表彰劳动家庭，让孩子们在比拼中收获成就感，体会一分耕耘、一分收获的道理。

灵溪镇供图

夜幕降临，真人CS对战成为全场热门项目。孩子们穿戴专业装备，在开阔草坪中穿梭奔跑、组队攻防、协同配合，在沉浸式竞技中锤炼胆识、凝聚团队协作能力。一旁的幸运套圈、休闲垂钓、充气城堡等项目有序开展，动静结合的游玩模式适配全年龄段需求。

“以前带孩子出游，大多是打卡游玩、吃喝玩乐，很少有机会让他真正动手劳动。今天孩子主动拔草、全程参与，不怕苦不怕累，用自己的劳动成果兑换游玩门票，实实在在得到了锻炼。”市民王先生全程陪同孩子参与活动，深有感触。

本次活动的火热出圈，正是“心有灵溪”片区组团发展赋能农文旅的生动实践。创新推出的“劳动研学+户外竞技+乡村夜游”模式，进一步推动了乡村农文旅从单一观光打卡向沉浸式、体验式、研学式深度游升级。

灵溪镇供图

近年来，灵溪镇对“乡野7号公路”（观藻炎公路）沿线村社实施一系列乡村空间改造，逐步形成双岭生态龙虾村、过港摄影村、大观艺术村、溪心体育村、屿湖潮流空间等热门乡村旅游目的地。如曾经荒废的过港江边杂竹林“边角地”，摇身一变成为风景宜人的“亲水露营地”：露营野餐、窑烤面包、乡村美食、真人CS等多元业态的入驻，为这片土地注入了现代活力。

从“网红”到“长红”，从“打卡”到“沉浸”。未来，灵溪镇还将持续拓展“心有灵溪”片区组团发展模式，全域资源统筹、业态互补联动，策划系列乡村农文旅活动，构建“以农促旅、以旅兴农”发展格局，为乡村振兴注入持续活力。

来 源：潮新闻

原标题： “打卡种草”不如“拔草体验” 苍南灵溪推出乡村深度体验游

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com