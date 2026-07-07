台风“巴威”逼近 预计9-12日将给温州带来明显风雨

温州新闻网 2026-07-07 17:39:35

温州网讯（记者 诸葛之伊） 今年第9号台风“巴威”靠近中！据温州市气象局消息，受其影响，预计在7月9日至12日期间，温州市将迎来明显的风雨天气。

据气象部门观测，7月7日14时，“巴威”的中心位于温州东南方向约2225公里的洋面上，中心附近最大风力有16级以上(55米/秒, 约198公里/小时)，中心最低气压为930百帕。目前其风圈威力巨大，七级风圈半径320-380公里，十级风圈半径为160公里，十二级风圈半径为80公里。

预计，“巴威”将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。10日夜里到11日早晨可能紧擦台湾北部或登陆台湾，向浙闽沿海靠近。受其影响，我市9-12日将有明显的风雨天气。

受台风影响，相关海域及沿海地区风力将逐步激增。9日夜里，东海南部海域风力将率先增大到8至11级。10日，东海中南部海域风力进一步增强到11至14级，到了10日夜间至11日，部分海域风力可达15至17级，台风中心经过的区域风力甚至可达17级及以上。温州沿海地区也将在10日当天出现8至10级大风，夜里起将进一步增强到10至12级。

气象部门特别提醒，请出海船舶务必及时归港避风，海上作业和海上生产单位需严格做好防大风工作，同时沿海景区及涉岛旅游也应加强安全管理。由于目前“巴威”距离温州较远，后期路径仍有不确定性，温州市气象局表示将密切加强分析研判，及时发布最新预报信息，请市民持续关注并提前做好防台准备

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