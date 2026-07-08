防御台风“巴威” 温州沿海水工项目已全部停工

温州日报 2026-07-08 08:33:40

截至昨天12时，温州辖区沿海涉水工程项目已全部停工，共安全撤离施工船舶53艘，19条水上客运航线已停航。同时，海岛旅客疏散工作正有序推进，沿海水域的游艇、小型船只及加油船已陆续回港避风。

温州网讯 7月6日11时，温州市水上防台分指挥部发布通知，正式启动水上防台Ⅳ级应急响应。海事部门保持对台风动态和发展趋势的密切关注，并通过智慧海事平台、甚高频广播、手机短信等播发台风预警提醒。

洞头海事处执法人员奔赴水上一线，对港区与桥区水域开展巡航，清理航道内碍航漂浮物，保障桥区航道畅通；逐一核查桥区航标，确保航标无破损、无移位、灯光正常；深入各水工项目、作业船舶现场督导，逐项落实各项防台避风举措，并现场叮嘱施工方：“超强台风将至，大家务必高度警醒，打起十二分精神！甲板作业时所有人员必须规范穿戴救生衣等防护装备，全面检查并加固船舶缆绳，确保系泊牢固，后续一切听从防台通知安排……”

在瑞安南门码头，执法人员登上沿海客船“南麂99”开展防台专项检查。在船舶集控室，工作人员仔细翻阅轮机日志、车钟记录簿，逐项核对航行相关记录，现场测试应急发电机，保障应急设备随时可用；随后对锚机、锚链以及船舶系固装置逐一查验，确保锚机运行正常，船舶锚泊稳固。与此同时，瑞安海事部门同步强化码头营运船舶监管，督促船舶及时装卸货物，前往合适锚地避风；加强水上、水下施工作业管控，要求施工单位及时撤离施工船舶、交通船舶，降低台风带来的影响；并主动对接飞云江上游水库管理部门，实时掌握泄洪信息，做好各项应对准备。

截至昨天12时，温州辖区沿海涉水工程项目已全部停工，共安全撤离施工船舶53艘，19条水上客运航线已停航。同时，海岛旅客疏散工作正有序推进，沿海水域的游艇、小型船只及加油船已陆续回港避风。

海事部门提醒，有关单位和船舶密切关注台风动态，做好防台工作。如遇紧急情况，请拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”。

来 源：温州日报

原标题： 我市沿海水工项目已全部停工

记者 潘培期 包蓉蓉 通讯员 尤川川 郑智建 陈浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com