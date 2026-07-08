受台风“巴威”影响 南麂岛持续转移人员1900余人
温州网讯（记者 金道汉 通讯员 南麂镇宣办）记者从平阳县气象局了解到，受今年第9号台风“巴威”影响，平阳县南麂海域已出现7级大风，预计未来沿海海面风力将持续加大。为确保岛上岛民的安全，今天上午，南麂镇政府启动防台工作预案，南麂岛上577名岛民及岛上养殖户、施工人员等已于当天14时30分离岛。
下午14时40分许，在南麂岛客运码头，岛上居民、养殖户纷纷收拾好随身物品，在工作人员的引导下前往指定船只。飞云11号、南麂之星等客船满载乘客，按预定时间驶离港口。
为确保客船航行安全，温州鳌江海事处执法人员密切关注南麂客船途径水域的海况，并对该航途径的航线水域实施临时交通管制，确保客运船舶准时到港，游客安全撤离。
下午16时40分许，随着飞云11号、南麂之星等客轮驶进码头，最后一批撤离的577名岛民陆续上岸。
随后，记者从温州鳌江海事处、平阳县交通投资集团港务公司了解到，在7月5日，平阳县就已经开始陆续对岛上游客进行撤离，当天鳌江、瑞安两地共安排了4艘豪华客船对岛上的1348名游客进行疏散撤离，其中开往鳌江3艘客船疏散旅客972人，开往瑞安1艘客船疏散旅客376人。
截至到今天14时20分，南麂岛上除了留守的工作人员外，岛民及旅客已疏散完毕。从7月9日起，鳌江、瑞安至南麂航班全线停航，南麂岛也将关闭所有户外景区。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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