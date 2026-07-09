温州日报 2026-07-09 08:41:00

昨天，全市防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨县（市、区）委书记座谈会召开。

温州网讯 昨天，全市防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨县（市、区）委书记座谈会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，落实落细市委“1361”思路举措，高效统筹发展和安全，以实干实绩推动“三季进、全年红”，当前尤其要立足防大汛、抢大险、救大灾，坚持“一个目标、四个宁可”，坚持“人民至上、生命至上”，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态，抓实抓细各项防御应对措施，全力守护人民群众生命财产安全，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。

市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军等出席。会上，各县（市、区）委书记、温州海经区管委会主要负责人作汇报发言。

张振丰强调，9号台风“巴威”来势汹汹，防御应对工作容不得丝毫马虎。全市各级各部门和广大党员干部要以战斗姿态全力做好防台各项工作准备，充分认识此次防御应对台风“巴威”的严峻性复杂性艰巨性，做到思想上极端重视，坚决打好防汛防台大仗硬仗主动仗，牢牢守住 “三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

张振丰强调，要立足超强台风正面登陆的最不利局面，以底线思维、极限思维做好最充分准备，充分考虑、提前应对台风可能带来的最不利场景，抢抓窗口期优化工作方案，以最充分准备、最有力措施打好主动仗。要紧盯重点部位和薄弱环节，聚焦江河海塘、病险水库、地质灾害易发区、小流域山洪、涉海涉渔、建筑工地、道路交通、城乡危旧房、城市运行等重点领域，持续滚动排查整治风险隐患，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，科学做好人员转移准备。要全面发动全员发力，落实“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，提前预置抢险救援力量、检查应急物资设备、做好物资储备，压紧压实各方责任，确保做到守土有责、守土负责、守土尽责。要全社会广泛进行宣传引导，滚动播报台风预警信息，及时发布风险提示、避险指引，引导广大市民和游客增强自我防范意识，众志成城打好台风防御硬仗。

围绕“三季进、全年红”，张振丰强调，既要立足长远，坚定信心、保持清醒、守正创新，更要脚踏实地，以争先姿态抓项目、优服务、强产业，不断提升助企惠民实效。要持续深化重大战略融入，落实国家和省“十五五”规划纲要涉温重大事项、重大工程项目，深度融入上海(长三角)国际科技创新中心建设，全力攻坚重大项目。要持续壮大现代产业集群，坚持“工业强市”战略不动摇，加快“一港五谷”项目集聚，持续拓展人工智能等新赛道。要千方百计抓项目投资，坚持“一把手”带头抓好“双招双引”、优化企业服务，强化各类要素保障。要全力以赴促消费，打造更多沉浸式、体验式、互动式消费新场景，推动文旅深度融合。要全面统筹抓共同富裕，统筹推进“强城”“兴村”“融合”，强化“一老一小一弱”关心关爱。要扎实细致抓好社会治理，加强安全生产各类风险防范化解，推动民生领域信访问题化解。要进一步提振干部精气神，增强抓项目促发展的紧迫感，形成推动高质量发展的强大合力。

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原标题： 全市防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨县（市、区）委书记座谈会召开

记者 杨世朋

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