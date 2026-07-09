温州日报 2026-07-09 08:42:00

昨天下午，省委常委、市委书记张振丰赴瑞安市、平阳县检查指导台风防御工作。

温州网讯 昨天下午，省委常委、市委书记张振丰赴瑞安市、平阳县检查指导台风防御工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省委省政府的部署，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维、极限思维，全员到岗尽责，全线严阵备战，立足最不利局面落实最有力措施，以最佳状态、最优保障、最强合力做好9号台风“巴威”防御应对工作，众志成城筑牢防汛防台的坚固防线，确保人民群众生命财产安全。

海上是防御台风“巴威”的最前线。张振丰来到瑞安市东山街道渔港码头，详细了解渔船进港避风情况，并与属地街道负责人、“码头长”和船员交流，叮嘱大家强化责任意识、风险意识，加强各类船只、船员游客及海上作业人员闭环管控，对进港船舶以最高标准落实防风加固措施，确保船舶全部归港、人员有序撤离、港口设施安全。在安阳街道地质灾害风险防范区，张振丰重点检查地质灾害防治进展和周边区域人员转移方案，并现场电话联系群防群测员询问相关情况，要求属地要时刻绷紧地质灾害防范这根弦，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，高度重视视线范围外的潜在风险点，动态更新风险清单，“一点一策”完善方案，根据应急响应要求及时组织人员转移，确保全员、全域、全程平安。

山塘水库是防汛防台的重点部位。在平阳县昆阳镇后岙水库，张振丰重点检查水库调蓄情况，强调要加强山塘水库科学调度，合理调控水库河网水位，根据预报预警提前预泄腾出库容，加强上下游信息联通、工作联动，确保调蓄精准、运行安全；要点面结合开展山塘水库拉网式排查，严格执行“险库放空、病库限蓄”制度，落实加固应急措施，确保平安抗台度汛。在平阳县职业中专避灾安置点，张振丰实地检查生活物资储备和服务保障体系建设情况，强调要标准化推进避灾安置场所建设准备工作，强化建筑、消防、设施和人员转移过程安全保障，以群众需求为核心完善服务保障体系，提前备足生活物资，让群众更加安心舒心；要优化避灾安置点扩容预案，统筹做好安置点储备、调配和运转，充分满足极端灾害下转移安置需求。

张振丰在检查中强调，防汛防台工作是基层治理能力的大考场，是检验树立和践行正确政绩观成效的试金石。各地各部门要保持极端认真负责的态度，增强“时时放心不下”的责任感、“处处如履薄冰”的危机感，把困难风险估计得更充分，把应对措施安排得更周密，把抢险备勤保障得更有力，加强预报预警、人员转移、隐患防治、抢险救援、应急保障各环节衔接联动，以工作的确定性应对风险的不确定性，真正把防汛防台各项部署要求落实落细落到位，凝聚全市合力打赢防台抗台第一仗。

当天晚上，张振丰来到市防汛防台抗旱指挥部，听取台风动态变化和汛情、水情、雨情动态监测分析，强调要抢抓“窗口期”，下好防台工作“先手棋”，梳理细化责任清单和任务清单，盯好抓实关键部位防灾减灾、人员避险转移、城市运行保供安全、应急抢险救援备战等工作，确保备战全面充分到位。要科学指挥调度，强化部门联动，精准研判分析台风动态，分类分级做好应急措施方案，高效率、扁平化、点对点对基层开展指导督导，确保指挥体系运转顺畅有力。

市领导陈应许、李宁、崔波等分别参加检查指导和会商调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰赴瑞安平阳检查指导9号台风“巴威”防御应对工作

记者 郑序

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