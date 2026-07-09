张文杰赴永嘉乐清检查防汛防台工作
温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰赴永嘉县、乐清市检查防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和经验主义，抢抓关键窗口期，做好最充分准备，牢牢守住“三条底线”，切实守护人民群众生命财产安全。
来到永嘉县三江街道过江通道永嘉段工程现场，张文杰实地察看工程建设进度、防汛物资准备、安全度汛措施落实等情况，叮嘱项目负责人要加强施工现场安全管理，及时加固工地临建设施，切实消除各类风险隐患。在永嘉县半岭水库，张文杰详细了解水库库容、防台备汛等情况，强调要密切关注雨情、水情、汛情变化，加密巡查检查频次，落实落细防御措施，做好精准调度，确保安全运行。
走进乐清市白龙港泵站，张文杰现场察看泵站主体结构、机组设备运行等情况，仔细询问排涝能力、调蓄容积等指标，要求科学有序泄洪，严密防范暴雨内涝、雨水倒灌等洪涝灾害。在乐清市城东街道避灾安置中心，张文杰认真检查避灾安置点准备工作，强调要坚决果断组织人员转移，用心用情做好安置保障，备足生活物资，提供暖心服务，切实让转移群众安心、舒心。
检查中，张文杰强调，要抢抓台风影响前的关键“窗口期”，对照“八张风险清单”，聚焦重点领域和关键部位，滚动开展大排查大整治，推动风险全面起底、隐患动态清零，全面筑牢城防、库防、堤防、海防、江防、山防“六防”体系。要加强组织领导，健全指挥体系、动员各方力量、严明工作纪律，凝聚打赢防汛防台大仗硬仗主动仗的强大合力。
副市长崔波参加检查。
来 源：温州日报
记者 黄荣杰 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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