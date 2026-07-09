温州日报 2026-07-09 08:54:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府常务会议，部署9号台风“巴威”防御工作。

温州网 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府常务会议，部署9号台风“巴威”防御工作。

会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持“人民至上、生命至上”，立足超强台风正面登陆的最不利局面，做好最充分的准备，坚决打赢今年台风防御首仗硬仗，牢牢守住 “三条底线”，确保人民群众生命财产安全。

会议强调，各地各部门要清醒认识当前防汛防台形势的严峻性、复杂性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，保持临战状态，时刻严阵以待。要全面组织发动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，广泛动员各方力量，众志成城筑牢防汛防台坚固防线。要坚持把“人的安全”放在首位，摸清风险区域人员底数，细化转移避险方案，推进避灾安置场所提质扩容，确保“应转尽转、应转早转、应转快转”。要落细关键举措，聚焦重点领域，加大巡查排险力度，科学调度水库河网，持续加固城防、库防、堤防、海防、江防、山防“六防”体系。要做好应急救援准备，备足应急救援物资，提前预置抢险救援力量，确保关键时刻调得出、用得上。要加强社会面宣传引导，及时发布台风动态信息和防灾避险提示，提升群众安全防范意识和逃生避险技能，切实筑牢群防群治防线。要落实有效机制，高效运行“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，确保汛情信息畅通、应急响应迅速。

来 源：温州日报

原标题： 市政府常务会议部署9号台风“巴威”防御工作

记者 缪眎眎

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