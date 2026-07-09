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文成县委书记罗招政督导防汛防台工作

文成发布 2026-07-09 09:34:00
7月8日下午，文成县委书记罗招政督导防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，全力以赴做好防汛防台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。

当前，第9号超强台风“巴威”持续逼近，预计将对浙南地区带来明显风雨影响，防汛防台形势严峻。7月8日下午，文成县委书记罗招政督导防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神始终坚持人民至上、生命至上，以时时放心不下的责任感，全力以赴做好防汛防台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。文成县领导林伟、陈雷、王建、雷旭燕等陪同相关活动。

罗招政实地察看一花线市政道路修复工程及周边边坡治理情况

在大峃镇建设东路，罗招政实地看一花线市政道路修复工程及周边边坡治理情况，详细听取项目施工进度、隐患排查整治、汛期防护措施等工作汇报。他强调，要常态化开展隐患巡查排查，建立问题台账、实行闭环管理，紧盯边坡沉降、积水点位等关键风险点，加密监测频次，及时消除安全隐患，切实筑牢城区防汛安全屏障。

在青文高速文成段诸葛岭隧道施工现场，罗招政详细了解项目防汛应急预案制定、人员避险转移预案等工作落实情况。他指出，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，时刻绷紧防汛防台安全弦，严格落实汛期施工安全管理规定。要精准研判台风、强降雨等极端天气对施工安全造成的影响，提前落实设备加固、场地排水、物料防护等防范措施；遇极端天气须严格执行停工撤人制度，坚决防范在建工程安全事故发生。

在二源镇安塘水库，罗招政实地看水库堤坝、溢洪道、输水设施等主体工程运行情况，详细听取水库日常运行管护、防汛值守、隐患排查治理等工作汇报。强调，水库安全是防汛工作的重中之重，要建立常态化巡查管护机制，及时整改各类风险隐患，细化完善险情处置预案，全力保障水库安全稳定运行。要严格落实值班值守和领导带班制度，实时监测雨情、水情、水位变化，精准开展水库调度，筑牢乡镇防汛安全底线。

督导中，罗招政强调，文成县上下要高度警惕台风“巴威”带来的风雨影响，立足防大汛、抗强台、抢大险，全面进入临战防御状态。压紧压实各方责任紧盯地质灾害点、在建工程、水库堤防、城区边坡、低洼地带等重点领域全方位开展隐患排查整治，以最严实的举措、最充分的准备，全力打赢本次台风防御攻坚战。

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原标题： 罗招政督导防汛防台工作

记者：赵鹏鹏 雷成 朱伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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