文成县委书记罗招政督导防汛防台工作

文成发布 2026-07-09 09:34:00

7月8日下午，文成县委书记罗招政督导防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，全力以赴做好防汛防台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。

当前，第 9号超强台风“巴威”持续逼近，预计将对浙南地区带来明显风雨影响，防汛防台形势严峻。7月8日下午，文成县委书记罗招政督导防汛防台工作时强调，要深入贯彻 落实 习近平总书记关于防汛救灾工作 的 重要指示精神 ， 始终坚持人民至上、生命至上，以 “ 时时放心不下 ” 的责任感，全力以赴做好防汛 防台各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。 文成 县领导林伟、陈雷、王建、雷旭燕等 陪同相关活动。

罗招政实地察看一花线市政道路修复工程及周边边坡治理情况

在大峃镇建设东路，罗招政实地 察 看一花线市政道路修复工程及周边边坡治理情况，详细听取项目施工进度、隐患排查整治、汛期防护措施等工作汇报。他强调，要常态化开展隐患巡查排查，建立问题台账、实行闭环管理，紧盯边坡沉降、积水点位等关键风险点，加密监测频次，及时消除安全隐患，切实筑牢城区防汛安全屏障。

在青文高速文成段诸葛岭隧道施工现场，罗招政详细了解项目防汛应急预案制定、人员避险转移预案等工作落实情况。他指出，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，时刻绷紧防汛防台安全弦，严格落实汛期施工安全管理规定。要精准研判台风、强降雨 等极端 天气对施工安全 造成 的影响，提前 落实 设备加固、场地排水、物料防护等 防范措施； 遇极端天气 须严格执行 停工撤人制度，坚决 防范 在建工程安全事故发生。

在二源镇安塘水库，罗招政实地 察 看水库堤坝、溢洪道、输水设施等主体工程运行 情况 ，详细听取水库日常运行管护、防汛值守、隐患排查治理等工作汇报。 他 强调，水库安全是防汛工作的重中之重，要建立常态化巡查管护机制，及时整改各类风险隐患，细化完善险情处置预案，全力保障水库安全稳定运行。要严格落实值班值守和领导带班制度， 实时 监测雨情、水情、水位变化，精准 开展 水库调度，筑牢乡镇防汛安全底线。

督导中，罗招政强调， 文成 县上下要高度警惕台风“巴威”带来的风雨影响，立足防大汛、抗强台、抢大险，全面进入临战防御状态。压紧压实各方责任 ， 紧盯地质灾害点、在建工程、水库堤防、城区边坡、低洼地带等重点领域 ， 全方位开展隐患排查整治，以最严实的举措、最充分的准备，全力打赢本次台风防御攻坚战。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政督导防汛防台工作

记者：赵鹏鹏 雷成 朱伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com