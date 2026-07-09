文成发布 2026-07-09 10:25:54

近日，文成县委书记罗招政带队督导集中整治工作。他强调，要坚持问题导向，动真碰硬抓整改、务求实效惠民生，进一步完善制度机制，推动集中整治常态化、长效化，切实把整治成效转化为推动文成高质量发展的强大动力。

近日，文成县委书记罗招政带队督导集中整治工作。他 强调 ， 要坚持问题导向，动真碰硬抓整改、务求实效惠民生 ， 进一步 完善制度机制，推动集中整治常态化、长效化 ，切实把整治成效转化为推动文成高质量发展的强大动力。 文成 县领导张呈念、陈雷等陪同 。

罗招政在文成县社会治理中心了解信访事项全流程运转情况

在 文成 县社会治理中心（综治中心），罗招政认真听取民生领域信访问题集中治理工作汇报，与工作人员深入交流，细致了解信访事项受理、分流、办理、反馈全流程运转情况。罗招政指出， 文成 县社会治理中心（综治中心）是 文成 县基层社会治理的“主阵地”、矛盾纠纷化解的“终点站”、联系服务群众的“连心桥” 。 要坚持和发展好新时代 “枫桥经验” ， 持续 优化 办事流程、提升 便民 服务 质效 ， 不断增强 矛盾纠纷源头预防、前端化解能力， 切实把信访工作做到群众心坎上， 以 实 打实 的整治成效赢得群众信任和支持。

在 黄坦镇严本村 ， 罗招政实地 察 看 高标准农田建设项目现场，详细了解项目规划设计、施工进度及突出问题整治推进情况 。 罗招政强调，高标准农田建设是保障粮食安全、推动农业现代化 的 关键举措，要 压实 粮食安全政治责任，紧盯项目审批、工程质量、资金使用等关键环节，开展全流程监督检查，从严整治工程建设中的违规违纪、质量不达标、进度滞后等突出问题。要严把工程建设标准关、质量安全关，强化施工全过程监管，细化管护措施，健全长效机制，确保项目 建 成 一个、 达标 一个、 见效 一个，切实提升耕地综合生产能力，为乡村全面振兴筑牢农业根基。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政带队督导集中整治工作

记者：赵鹏鹏 雷成 朱伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com