文成县委书记罗招政带队督导集中整治工作
近日，文成县委书记罗招政带队督导集中整治工作。他强调，要坚持问题导向，动真碰硬抓整改、务求实效惠民生，进一步完善制度机制，推动集中整治常态化、长效化，切实把整治成效转化为推动文成高质量发展的强大动力。文成县领导张呈念、陈雷等陪同。
罗招政在文成县社会治理中心了解信访事项全流程运转情况
在文成县社会治理中心（综治中心），罗招政认真听取民生领域信访问题集中治理工作汇报，与工作人员深入交流，细致了解信访事项受理、分流、办理、反馈全流程运转情况。罗招政指出，文成县社会治理中心（综治中心）是文成县基层社会治理的“主阵地”、矛盾纠纷化解的“终点站”、联系服务群众的“连心桥”。要坚持和发展好新时代“枫桥经验”，持续优化办事流程、提升便民服务质效，不断增强矛盾纠纷源头预防、前端化解能力，切实把信访工作做到群众心坎上，以实打实的整治成效赢得群众信任和支持。
在黄坦镇严本村，罗招政实地察看高标准农田建设项目现场，详细了解项目规划设计、施工进度及突出问题整治推进情况。罗招政强调，高标准农田建设是保障粮食安全、推动农业现代化的关键举措，要压实粮食安全政治责任，紧盯项目审批、工程质量、资金使用等关键环节，开展全流程监督检查，从严整治工程建设中的违规违纪、质量不达标、进度滞后等突出问题。要严把工程建设标准关、质量安全关，强化施工全过程监管，细化管护措施，健全长效机制，确保项目建成一个、达标一个、见效一个，切实提升耕地综合生产能力，为乡村全面振兴筑牢农业根基。
来 源：文成发布
记者：赵鹏鹏 雷成 朱伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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