永嘉发布 2026-07-09 10:25:55

7月8日上午，永嘉县召开防御应对9号台风“巴威”工作专题会议

7月8日上午，永嘉县召开防御应对9号台风“巴威”工作专题会议，永嘉县委书记吴呈钱在会上强调，台风就是命令，防汛就是责任，各地各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委省政府、市委市政府部署要求，把防御应对第9号台风“巴威”作为当前压倒一切的工作，立足防大汛、防强台风，毫不松懈做好当前防汛防台各项工作，确保人民群众生命财产安全。会议以视频形式开至各乡镇街道，县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等在永嘉县主会场参加会议。

吴呈钱指出，第9号台风“巴威”来势汹汹， 永嘉 县上下要清醒认识当前防台形势的严峻性和复杂性，坚决克服侥幸心理和松懈情绪，立即投入防汛工作中，以最坚决的态度、最有力的行动，扎实做好应急预案、人员物资准备、社会面发动，坚决打赢台风防御战，保障群众生命财产安全和社会大局稳定。

吴呈钱强调，要全员到岗到位，严阵以待整合各方力量，按照应急预案的部署要求，乡镇村社干部到岗到位、应急队伍全面备战、各类物资全面就位。要落实落细责任，按照“一镇一村（社）一企一预案”的要求，层层压实防台防汛工作责任，确保每个阵地都有人坚守、每项工作都有人负责。要抓好转移避险，坚决落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，周密制定转移方案，加强对转移人员的管理、服务和保障工作，全面排查避灾场所的房屋结构安全、应急食品药品储备、防汛器材设备，提升应急保障能力，做好随时启用准备。要前置应急力量，各类抢险队伍进入临战状态，做好挖机、冲锋舟设施设备的提前调配，确保关键时刻拉得出、顶得上。要全面排查风险，严防地质灾害、道路塌方、小流域山洪、城市内涝以及山塘水库等水利设施和特殊场所的风险，切实做到管控到位。要加强宣传引导，用好微信公众号、短视频平台、乡村大喇叭等各类载体，分时段、分圈层推送防汛防台各类信息，农业部门要深入抓好农业防灾减灾各项工作，引导群众知险避险、科学防灾，凝聚全民参与、群防群控的强大合力。

吴呈钱强调，各地各部门要增强“时时放心不下”的责任感，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，高效运行“1833”指挥体系，完善“乡自为战、村自为战”的运行体系，严格执行24小时专人值班和领导带班制度，强化上下联动、科学动态研判、及时统筹调度，确保政令畅通、响应迅速，牢牢把握防汛防台主动权。

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原标题： 永嘉召开防御应对9号台风“巴威”工作专题会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com