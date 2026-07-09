鹿城区委书记张崇波督查防汛防台工作

鹿城发布 2026-07-09 10:25:55

7月8日，鹿城区委书记张崇波在督查防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，下好防汛防台“先手棋”，打好风险防范“主动仗”，统筹抓好人民安全和文物安全，既要守住百姓生命财产的“安全线”，也要守住千年文脉传承的“生命线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”和“文物零损坏、景区零事故”的双重目标。

7月8日，鹿城区委书记张崇波在督查防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，下好防汛防台“先手棋”，打好风险防范“主动仗”，统筹抓好人民安全和文物安全，既要守住百姓生命财产的“安全线”，也要守住千年文脉传承的“生命线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”和“文物零损坏、景区零事故”的双重目标。

在望江路下穿工程现场，张崇波详细查看工程防汛防台准备工作，仔细询问基坑防护、排水设施运行和值班值守等情况，并指出，望江路下穿工程地处瓯江沿岸，是城市防汛的关键节点，要密切关注台风动态和水位变化，提前做好排水设施检修调试，坚决防止江水倒灌、城区内涝。在朔门古港考古遗址公园，张崇波认真查看公园设施加固、排水排涝、文物保护和应急物资准备等情况，并指出，千年遗址是不可再生的文化瑰宝，必须高度重视文物保护，对遗址区域的文物本体和各类装置落实专项防护方案，既守护好千年文脉，又确保安全度汛。

在随后召开的防汛防台工作专题研究会上，张崇波指出，第9号台风“巴威”正挟风裹雨、正面逼近，文化景区和历史遗迹必须作为防御重点，相关单位要以敬畏历史、敬畏文化、敬畏生命的态度，迅速进入临战状态，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，立足最不利情况、做足最充分准备，以超常规举措应对超强台风挑战，全力守护鹿城的文脉遗珍和百姓平安。

张崇波强调，要坚决扛起守土安民的政治担当，将人员生命安全与文物古迹安全置于同等重要位置，下沉一线、靠前指挥，做到情况了然于胸、指令畅通无阻、行动雷厉风行，以防御工作的万全之策应对台风路径的瞬息万变。要坚决筑牢全域全程的安全屏障，组织专业技术力量对文物本体结构、古建筑墙体、排水沟槽、防护围栏等关键部位进行拉网式排查，落实景区停止运营、码头关闭、闭环管理等措施，确保结构稳固、沙袋压阵、用电保障到位，提前备足抢险物资，配强应急队伍和专业抢修力量。要坚决凝聚众志成城的攻坚合力，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，强化部门协同联动，加大防台宣传力度，滚动发布台风动态和防范提示，引导市民主动避险、科学防灾。

鹿城区领导周基斌、张伟、索朗旺青、吴旭东一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督查防汛防台工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com