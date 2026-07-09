鹿城发布 2026-07-09 10:25:55

7月8日，鹿城区防汛防台工作分析研判会召开。

7月8日，鹿城区防汛防台工作分析研判会召开。鹿城区委书记张崇波在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省市部署要求，锚定“一个目标、四个宁可”，立足最复杂局面，部署最周密举措，确保全员在岗在位、全力以赴应战，用底线思维扫除盲区、用极限思维挑战极限，以最坏打算做最充分准备，以最强担当筑最硬防线，万众一心守护人民群众的生命财产安全。

会上，各街镇汇报了当前防汛防台工作落实情况和存在问题。张崇波指出，防汛防台是当前压倒一切的第一要务，全区上下要立足超强台风正面登陆的最不利局面，充分评估极端天气带来的复合型风险，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，全面发动、全员上阵，坚持“早动、快动”，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标，以超常规的工作力度和精准果断的应对举措，坚决筑牢防汛防台的钢铁防线。

张崇波强调，预警宣传要全域覆盖、精准触达，滚动播报台风预警信息，及时发布风险提示和避险指引，实现预警信息全域覆盖、精准触达，切实提醒广大群众增强自我防范意识。人员转移要应转尽转、万无一失，坚持人民至上、生命至上，聚焦重点领域和弱势群体，严格执行“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”刚性要求，确保不漏一户、不落一人，做到底数清、情况明、数据准。安置点建设要规范运行、保障有力，统筹做好安置点储备、调配和扩容预案，确保建筑安全、调度有序、运转高效，配齐应急物资装备，落实专人负责、贴心服务，确保安置点既安全有序又温暖如家。重点领域排查要全面覆盖、闭环整改，紧盯“八张风险清单”深入开展大排查大整治，重点关注高层建筑、危旧房、码头等关键部位，以清单化落实、责任到人推动隐患闭环整改。指挥调度体系要高效协同、上下联动，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，确保全员在岗在位、全时待命出战，指挥部与一线分工搭配、协同作战，落实包保责任制，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

鹿城区领导何占宇、张伟、俞俊、周岷参加会议。会议以视频形式开至各街镇。

来 源：鹿城发布

原标题： 全区防汛防台工作分析研判会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com