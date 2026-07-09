瓯海发布 2026-07-09 10:25:56

7月8日，瓯海区防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开。

7月8日，瓯海区防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话，瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐和瓯海区委理论学习中心组其他成员参加会议，季湘荣、邵建乐、胡晓立、梅山标、董敢等瓯海区领导和部分区属单位围绕习近平党建思想作交流发言。

第9号台风“巴威”台风风力大、水汽足、移速快、范围广，就做好防御应对工作，刘云峰强调，要全面提高思想认识，务必清醒认识台风“巴威”的危害性和防台形势的严峻性，按照正面登陆、正面影响的定位，认真做好各项防御工作，坚决打赢防台硬仗。要全面守牢重点领域，在前期风险隐患排查整治的基础上，进一步聚焦“八张风险清单”，细化风险管控环节和管控单元，山区要突出“防雨防洪”，城镇要突出“防涝防风”，确保隐患漏洞全方位、无死角闭环管控到位。要再做实防御准备，科学做好人员转移准备工作，广泛做好宣传引导工作，引导广大市民和游客增强自我防范意识；各部门、各镇街要备足备齐各类应急物资，严格落实值班值守制度，众志成城打好台风防御硬仗。

瓯海区委副书记、区长季湘荣强调，要认清严峻形势，时刻绷紧防汛防台这根弦，早谋划、早准备、早落实，从严从实从细做好防御准备。要抓实前置筹备筑牢防御基础，强化应急处突能力，做到人员组织到位、物资储备到位、转移安置到位，全力做好极端天气防范应对。要全域压实防汛防台责任，落实值班值守制度，坚持到岗到位，做好宣传引导，及时发布台风最新动向，引导广大群众增强主动防范意识、掌握避灾自救技能，全力保障人民群众生命财产安全。

会议深入学习贯彻习近平党建思想，刘云峰指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的“党建篇”，在马克思主义建党学说发展史和中国共产党党建史上具有里程碑意义，为深入推进新时代党的建设指明了方向。要深入学习领会习近平党建思想，奋力打造新时代党建高地和清廉建设高地瓯海样板，为全面展现基本实现社会主义现代化“科教新区、山水瓯海”生动图景提供坚强保障。

刘云峰强调，要学深悟透，深刻领会习近平党建思想重大意义，清醒认识并准确把握习近平党建思想的政治意义、理论内涵、实践要求，切实做好深化内化转化工作，以实干担当推动党的事业开创新局面，切实以党建强引领带动发展强。要实干笃行，以高质量党建引领高质量发展，强化政治统领、把准正确方向，把党的政治建设摆在首位，牢固树立和践行正确政绩观；深化党建赋能、提升发展质效，锚定“一城五地”发展目标，推动党建与科创提能、产业转型、城市发展等中心工作深度融合；筑牢坚强堡垒、夯实基层基础，进一步完善选人用人机制，锻造过硬干部队伍，不断增强党的号召力凝聚力影响力；抓实作风建设、营造良好生态，推动瓯海经济社会高质量发展。要抓好落实，全面掀起学习宣传贯彻习近平党建思想热潮，在理论上入脑入心，在宣传教育上走深走实，在贯彻落实上见行见效，将习近平党建思想深度贯穿工作各领域、全过程，将学习贯彻成效转化为推动经济发展、民生改善和社会稳定的实际成果，奋力实现“双过半”、夺取“半年红”。

来 源：瓯海发布

原标题： 全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开

记者：卢芊好 庄苗苗 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com