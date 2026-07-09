平阳发布 2026-07-09 10:25:56

7月8日晚，平阳县防御应对第9号台风“巴威”工作部署会召开，会议连线各乡镇，全面研判台风发展态势，对平阳县防汛防台各项工作进行再动员、再部署、再落实。

7月8日晚，平阳县防御应对第9号台风“巴威”工作部署会召开，会议连线各乡镇，全面研判台风发展态势，对平阳县防汛防台各项工作进行再动员、再部署、再落实。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格按照省、市部署要求，立足防大汛、抢大险、救大灾，坚持“一个目标、四个宁可”，坚持“人民至上、生命至上”，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态，牢牢抓住台风来临前的关键窗口期，做实做细各项防御准备，全力守护人民群众生命财产安全。

平阳县领导陈桂雷、李阳阳、屠霁霞、洪志亮、蒋中梁、朱邦丰、钱况，平阳县人武部部长戈清，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局局长周春珍参加会议。

在听取有关部门及各乡镇相关工作情况汇报后，孟晓斌指出，台风“巴威”来势汹汹，平阳县上下必须绷紧思想之弦，杜绝松懈麻痹，摒弃经验主义，以极限思维预判各类极端险情，以底线思维补齐防御短板，将防汛防台作为当前压倒一切的头等大事，全员戒备、全域防控、全程发力，坚决打赢本轮台风防御攻坚战。

孟晓斌强调，要快速激活县乡村三级防汛防台联合指挥体系，以预警预报为指令，全员闻令而动、快速响应，按照响应等级进岗到位、工作开展到位。要按照17级超强台风正面登陆标准，优化完善防汛防台工作方案，充分考虑风雨水汛等极端险情，精准制定针对性应对举措。要全面发动党员干部、群众，形成防台合力，以超常规力度落实防御举措，保障持续作战能力，加大社会宣传力度，动态更新台风预警、避险指引。要继续深入抓实海上防台工作，紧盯人、船、港、岸、岛五大关键，从严从细落实海上各项防台管控措施，筑牢海上安全屏障。要把人员转移作为当前工作的重中之重，成立工作专班，全面摸清转移人员、避灾点位底数，全程保障人员转移安全，做到应转尽转、不漏一人。要全域排查小流域山洪、地质灾害隐患，提前防范、及时整治隐患。要更加主动抓好城镇防风防涝工作，重点防范城市内涝、大风灾害，严格管控建筑工地等重点区域安全风险。要抓实文化旅游领域安全，全面落实景区、景点、民宿等文旅场所关停、管控和隐患排查工作，杜绝安全事故发生。要加强水库、河网全流域调度，做好提前预泄工作，提升水利工程防汛减灾能力。要全面做好抢险救援准备，提前完成抢险救援队伍、物资、设备动员集结，前置救援力量，确保突发险情能够快速处置、高效救援。要确保工作人员自身安全，保持队伍战斗力，稳妥有序推进各项防御工作。

平阳县长陈桂雷强调，要认清台风严峻形势，绷紧防灾思想之弦，坚决摒弃松懈侥幸心态，严阵以待、严防死守。要坚守三大底线，明确防汛防台核心目标，紧盯重点领域、关键环节，压实各方责任。要细化落实各项防汛防台举措，聚焦群众安全核心，从严抓实渔船管控、人员转移、水库安全管控、城区排涝、隐患整治等重点工作，全程闭环落实各项防御措施，全力以赴筑牢防汛防台安全防线。

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原标题： 平阳对第9号台风“巴威”防御应对工作进行再动员再部署再落实

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com