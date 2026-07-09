平凡岗位上的初心坚守 三位基层党员干部的寻常一天

温州日报 2026-07-09 10:05:00

“七一”前后，记者奔赴一线，用镜头和文字定格下3位基层党员干部寻常的一个工作日。

温州网讯 平凡的岗位，也能映照初心光芒。“七一”前后，记者奔赴一线，用镜头和文字定格下3位基层党员干部寻常的一个工作日。他们中，有心系项目落地、步履匆匆的驻村干部；有为乡村振兴四处张罗的村支书；也有深耕社区“微治理”、巧解千家忧的社区书记。他们用脚步走近群众，用实干解决问题，在日复一日的工作中，把平凡的事做扎实做深入。

社区不能总是等、靠、要，得想办法自己造血

鹿城区蒲鞋市街道芳园社区党委书记、居委会主任 郎陈思佳

日前，在处理完手头的几项工作后，鹿城区蒲鞋市街道芳园社区党委书记郎陈思佳急忙赶到一家名为“丰芑”的咖啡烘焙店，这里的装修临近尾声，即将对外开放。

“装修细节还要对接一下，特别是后期给孩子们办读书会的区域。”郎陈思佳一边看现场，一边和“社区合伙人”商量着。这家咖啡店，是芳园社区“社区合伙人”模式的第四位核心成员。社区免费提供场地，合伙人在下午放学时段提供半价面包，每月为周边小学的孩子组织读书活动。在郎陈思佳看来，这种“双向奔赴”让社区、居民、“合伙人”实现了三方共赢。

最初的合作源于一个朴素的想法：老旧社区不能总是“等、靠、要”，得想办法自己“造血”。借着强社惠民改革的东风，郎陈思佳牵头成立了全省首家社区惠民公司。以居委会的名义办公司，当时还是个新鲜事。如今，通过盘活近3000平方米的闲置空间，引进邻里食堂、社区学苑等项目，改造停车位推动交通微循环，社区年增收近82万元。

有了家底，服务就有了底气。郎陈思佳将增收的实惠反哺给居民，尤其牵挂着社区里占比高的老人：新近引入的“蓓蕾家政”合伙人，带来了更贴心的点单式服务，大到上门保洁，小到陪老人剪指甲、聊家常，还能为困难群体、新居民提供技能培训。

“社区的事，再小也是大事。我们通过将资源导入社区，就是想让所有居民的生活，更方便、更幸福一些。”郎陈思佳说。

48天打下省级健身中心基础，让村子“长”出文体新业态

龙湾区海城街道埭头村党总支书记、村委会主任 张智慧

台风“巴威”步步逼近，昨天上午，龙湾区海城街道埭头村党总支书记、村委会主任张智慧先后巡查村内农田、河道、低洼地带等防汛重点区域后，又来到村口正在施工的天桥旁开展检查。

这座横跨330国道的天桥正处于施工阶段，建成后将连接村里的省级全民健身中心和埭头小学。“这是埭头村完善体育配套设施的一部分，年底竣工。”例行检查的张智慧介绍。

张智慧清楚记得，几年前这片地还挤着铁皮棚，“我们邀请群众、部门一起坐下来面对面协商，小到公交线路优化，大到未来乡村规划，都让村民真正‘说了算’。”正是靠这样的民意协商，埭头村仅用48天就完成与村民的沟通，实现平稳对接，最终腾出空间用于建成占地9579平方米的省级全民健身中心。

运营第一年，这里已承办各级赛事150余场，吸引观众超12万人次，带动村民就近就业100余人、周边消费超500万元。如今，二期工程正在推进，网球、匹克球、足球等设施将全面铺开。

“我们把体育和文化作为村庄特色产业来发展，就是想让村子真正活起来、富起来、美起来。”张智慧介绍，通过创新“体育+文旅+养老”模式，村集体经济年收入突破千万元。这份收入没有停留在账面上，而是变成爱心食堂、“共富工坊”、沿河爱心长廊、村BA赛事和村晚演出等。

眼下，张智慧心里还装着更大的事，村里正配合推进38亩的人才公寓项目，作为政府保障性住房，为周边就业人才提供住宿配套。“我们要建成城乡融合的示范点，成为龙湾区南部的一面镜子，和周边村庄一起共同发展。”

敲开最后一扇门，打通富民“最后一公里”

平阳县麻步镇驻村干部、驻村协调岗主办 许道晓

日前，平阳县麻步镇华亭村的浙南现代智慧产业物流园项目现场，驻村干部许道晓和几位村里的老干部一起，再次敲开了一户村民的家门。

“就剩这一户了，三百多户都同意了。”许道晓介绍，该项目投资12亿元，自2023年以来村两委开展项目用地协调工作，政策很优惠，每户每亩都能拿到足额款项。但确实有村民心里打鼓：签早了会不会吃亏？别人会不会拿得更多？项目对未来收入有没有影响？

面对这些，许道晓发动力量、深入农户家门和田间地头，首先把离任的老书记、老村干部和村里有威望的老一辈请了回来，组建了一支特殊的“聊天队”。“队里的成员，人头熟、说话有分量，老百姓信得过。”就是这一群人集中时间、集中精力，一户一户上门坐下来拉家常、谈闲聊，晓之以理，动之以情。道理讲透了，顾虑就打消了。

如今，项目已打桩开建，部分建筑拔地而起，预计两年内投入使用。“企业进来了，人口流动多了，老百姓在自家门口做点小生意，长远受益的是村民。”许道晓说。

村容村貌迅速焕新，昔日的破旧道路变成了平坦大道。如今，他推动华亭村等地跨乡“飞地抱团”投资牧业、小微园项目，每年更是为村集体带来稳定收入十余万元。许道晓表示，项目落地了，村里的日子就有奔头了。

来 源：温州日报

原标题： 平凡岗位上的初心坚守 三位基层党员干部的寻常一天

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com