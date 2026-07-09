温州日报 2026-07-09 10:10:52

前不久，一款名为“彩茶五曲”的非遗文创茶伴手礼在温州园博园正式发布。

温州网讯 前不久，一款名为“彩茶五曲”的非遗文创茶伴手礼在温州园博园正式发布。这款产品由浙江泰之叶农业开发有限公司推出，选取泰顺绿茶（三杯香）、红茶、黄茶、白茶、青茶等五种茶类，配以五句古诗词，包装上融入戏曲人物元素——其灵感正源自那首传唱大江南北的《采茶舞曲》。

以文创激活非遗

让老手艺长出“新面孔”

“彩茶五曲”的巧思在于跨界。《采茶舞曲》是著名音乐家周大风先生1958年在泰顺创作的经典曲目，曾被周恩来总理称赞“有时代风格，有地方风格”，1987年被联合国教科文组织列为亚太地区优秀民族歌舞保存。而泰之叶的生态茶基地——山垟坪茶场，同样始建于1958年。半个多世纪后，企业将茶与曲、戏曲与诗词、传统技艺与现代包装融为一体，让一份茶礼成为可品、可赏、可藏的“文化载体”。

这正是泰顺“非遗+生产”的生动缩影。据泰顺县文化和广电旅游体育局党组成员、副局长潘建东介绍，当地已打造非遗工坊、非遗百家坊等传承基地28处，推出“廊廊”“桥桥”等IP形象和廊桥主题文创产品10余款，年销售额近200万元。从廊桥模型到“彩茶五曲”，非遗不再是橱窗里的“老古董”，而是走进日常、可带走的“伴手礼”。

以文旅融合非遗

让好风景讲出“好故事”

泰顺拥有6项国家级非遗、16项省级非遗、108项市级非遗，其中“中国木拱桥传统营造技艺”已列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。如何让这些“文化家底”转化为发展动能？泰顺的答案是：让非遗融入生活。

数据显示，2025年泰顺全域旅游人次、过夜游客人次分别增长18.2%、32.56%，增速为全省第四、全市第一；实现旅游总花费49.2亿元，同比增长25.1%。亮眼数据的背后，是“非遗+生活”的深度耕耘：廊桥文化园成为全国首个以廊桥为主题的国家级旅游度假区，景区村庄覆盖率超过80%；“我在廊桥等你”实景秀场均吸引游客5000人以上；公共文化服务现代化发展指数多年位列全省第二。

以传承延续非遗

让小众技艺拥有“大未来”

非遗的生命力在于传承。泰顺创新推出“带薪学徒”等培育机制，目前，已累计培育国家级非遗代表性传承人9人、省级28人、市级116人、县级507人。同时，“非遗进校”活动覆盖中小学校20余所、学生近9000人，木拱桥传统营造技艺实践团队从1支“独苗”增至5个团队超百人。运用传统木拱桥营造技艺新建的廊桥已达45座，技艺没有失传，反而在年轻人手中焕发新生。

从一份茶礼到一座廊桥，从一首茶曲到一场实景秀，泰顺正在书写的“非遗+”答卷，正如那首《采茶舞曲》所唱：“溪水清清溪水长”，非遗传承之路，也在创新中源远流长。

来 源：温州日报

原标题： 从“彩茶五曲”看泰顺非遗的活态传承

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com