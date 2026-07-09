温州日报 2026-07-09 10:13:15

昨天上午，2026年市教育局直属普通高中三校（二外、八高、二十二中）联合招生电脑均衡派位举行，1547名考生被均衡分配到这三所学校。

温州网讯 昨天上午，2026年市教育局直属普通高中三校（二外、八高、二十二中）联合招生电脑均衡派位举行，1547名考生被均衡分配到这三所学校。

根据《温州市教育局关于做好2026年市局直属（鹿城片区）高中招生工作的通知》精神，温州市第二外国语学校、温州市第八高级中学、温州市第二十二中学统招实行联合招生，2026年三校联合招生录取分数线为585分，录取位次号4537名。

据悉，2026年温州市第二外国语学校、温州市第八高级中学、温州市第二十二中学招生计划为2423人，其中二外760人，八高895人，二十二中768人。除三校特长生、区内特色实验班、行政区外市区普高融通实验班等人数外，三校统招录取人数为1553人。

记者了解到，本届学生中有11对双胞胎考生提出捆绑随学申请，其中6对双胞胎考生中分别已有1人在今年被三校的特色实验班或融通实验班录取，出于人性化考虑，这6位学生不参与电脑派位，直接随行就读该校，因此参加电脑派位的考生为1547人，分别是二外482人，八高573人，二十二中492人。5对双胞胎考生，捆绑安排在统一摇号单位，参加电脑均衡派位。

据介绍，三校联合招生派位依据均衡随机派位原则，主要依据学业水平考试成绩顺序位、性别等对上线考生进行排序，组成38个单位（每单位40人），余数27人（余数学生成绩取中位数）。

派位现场，三所学校书记（校长）抽取顺序签，确定顺序，再依次按本校招生计划数分别在组成的38个单位和余数中随机抽取本校招收的学生。抽取结果出来后，以学校为单位出具录取名单，进行录取确认。

昨天下午3时起，三所学校已在校园网或微信公众号等公布本校录取名单，考生可同时在温州中招系统查询本人录取情况。

来 源：温州日报

原标题： 2026年三校联合招生电脑派位 1547位考生被均衡分配

记者 潘舒畅 卓扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com