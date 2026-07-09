平阳县委书记孟晓斌督查防汛防台工作

平阳发布 2026-07-09 10:25:56

7月8日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地督查防汛防台工作。

7月8日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地督查防汛防台工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，牢牢守住“三条底线” ，锚定“不死人、少伤人、少损失”目标，以“时时放心不下”的责任感和最严标准、最实举措，坚决打赢台风“巴威”防御攻坚战，全力守护人民群众生命财产安全。

孟晓斌首先来到鳌江镇标准堤工程下埠闸站项目现场，实地察看工程安全备汛情况。他要求，要科学精准调度，优化水系调控，全面提升防洪排涝能力，以万全准备应对台风“巴威”可能带来的风雨考验。

在鳌江下厂标准渔港，孟晓斌详细了解台风响应期间渔船归港及安全管控等情况。他强调，海上安全必须做到万无一失，要严格落实“定人联船”“逐船确认”机制，加强在港渔船的安全管理，严防台风期间私自出港，以最严密的管控措施守好海上防台第一道防线。

在县职专避灾点，孟晓斌仔细检查避灾安置场所的物资储备、生活保障及安全管控情况。他指出，避灾安置场所是受灾群众在台风期间的“避风港”和“安心屋”，必须把服务保障工作想得更细、做得更实，真正让转移群众住得下来、安得下心。

孟晓斌还来到老铜钱水库，实地察看水库大坝、溢洪道等设施，详细询问当前水位、汛限水位及巡查值守情况。他要求，要严格落实24小时值班值守制度，加强巡查监测和风险研判，科学调度库容，确保水库安全度汛。

调研中，孟晓斌指出，今年第9号台风“巴威”强度大、云系范围广，全县上下必须充分认识此次防台工作的严峻性和紧迫性，坚决克服松懈心态、麻痹思想和侥幸心理，以工作的确定性应对台风形势的复杂性。要以最严标准消除风险隐患，迅速进入临战状态，对照“八张清单”开展地毯式隐患排查整改，做到不留死角、不存盲区。要以最快速度掌握防御主动，密切关注台风路径变化，以精准及时的预警预报为科学决策和高效处置提供有力支撑。要突出抓好人员转移工作，确保“应转尽转、应转早转、应转快转”，最大限度保障人民群众生命财产安全。要以最实作风守护万家平安，严格执行24小时值班和领导带班制度‌，以铁的纪律保障防汛防台各项部署不折不扣落到实处，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

平阳县领导李阳阳、洪志亮、华怀健，县人民法院院长王海亮等参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查防汛防台工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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