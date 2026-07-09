温州日报 2026-07-09 10:19:10

温州网讯 近日，乐清虹桥镇一5层自建房出租屋发生惊险一幕。一名租客清晨起床突然闻到楼道里弥漫着刺鼻的焦糊味，立刻通知房东。房东逐户排查，打开一间紧锁房间后发现屋内已被大火熏烧得一片狼藉，立即拨打119报警。

消防救援人员抵达现场后看到，房间内部已被烧得焦黑狼藉，所幸现场无明火，火势未向外蔓延，仅单房过火。

经消防救援部门初步调查，起火原因系充电宝内部线路故障所致。当晚，起火房间的两名租客于晚8点外出后整夜未归，充电宝在被褥夹缝中悄然蓄热，引燃周边可燃物。因房间门窗紧闭、空间密闭，火情持续闷燃直至室内氧气耗尽自行熄灭，直到次日清晨6时许才被早起准备上班的隔壁房间租户闻到烟味。

据了解，该自建房是一栋典型的“通天房”式居住出租房，五层结构共设有17个出租房间，若火势蔓延后果不堪设想。令人欣慰的是，该出租房此前已完成消防安全整治提升，消防安全硬件设施成功经受住了火情实战考验。在这场火灾中，一个关键设施发挥了决定性作用——防火门。消防人员事后勘查发现，虽然起火房间内部损毁严重，但关闭状态的防火门牢牢阻隔火势与浓烟，楼梯间及其余楼层未受烟火侵袭，楼内其余租客全程未受火情影响，平安无恙，逃生通道畅通无阻，未造成任何人员伤亡。

此次火灾再次验证了“宁可备而不用，不可用而无备”的硬道理。防火门是阻断火势蔓延的关键屏障，日常务必保持常闭状态。居住出租房应做好防火硬隔离，疏散通道和安全出口务必保持畅通。

消防部门提醒，近期持续高温，充电宝、手机等电子设备切勿放在被褥、沙发等散热不良处过夜充电，严防热量积聚引发火灾。

来 源：温州日报

原标题： 充电宝“闷燃”烧毁一间屋 一道防火门护住十七户

记者 杜一川 通讯员 潘秀芝

本文转自：温州新闻网 66wz.com