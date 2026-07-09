正在阅读：3头顶烈日作业 确保用电安全

头顶烈日作业 确保用电安全

温州日报 2026-07-09 10:26:00
在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。

　　温州网讯 昨天，在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。本次改造后，核心城区用电安全将更有保障。

来　源：温州日报

原标题： 头顶烈日作业 确保用电安全

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11