头顶烈日作业 确保用电安全
温州日报 2026-07-09 10:26:00
在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。
温州网讯 昨天，在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。本次改造后，核心城区用电安全将更有保障。
来 源：温州日报
原标题： 头顶烈日作业 确保用电安全
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人员转移 隐患排查 温州高标准严要求落实各项防御措施社会07-09
-
无人机精准抛投、舟艇协同作战……水域救援实战演练社会07-09
-
超强台风“巴威”进入48小时警戒线！泽雅水库上午10时起泄洪社会07-09
-
农事24小时服务粮库腾空仓容 瑞安多方合力抢收早稻4万吨社会07-09
-
泰顺：筱村镇抢收15万余斤高山杨梅社会07-09
-
日均排水70万立方米，永嘉金溪水库以发电排水腾库容社会07-09
-
邻呼我帮！瓯海新桥街道金蟾社区探路互助养老社会07-09
-
瑞安：空仓等粮 通宵作业社会07-09
-
汪海洋：15年巧解“题海”化民忧社会07-09
-
郭涛：“小板凳警官”的“三本账”社会07-09