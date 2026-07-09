温州日报 2026-07-09 10:26:00

在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。

温州网讯 昨天，在国网温州供电公司110kV电缆技改现场，工人们头顶烈日进行作业。本次改造后，核心城区用电安全将更有保障。

来 源：温州日报

原标题： 头顶烈日作业 确保用电安全

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com