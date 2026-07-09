温州日报 2026-07-09 10:29:00

7月6日，全市全社会用电最高负荷达1395.89万千瓦，突破历史极值。

温州网讯 今夏电力保障将迎来双重挑战，持续高温催生激增用电需求，9号台风“巴威”又带来防汛防台压力。7月6日，全市全社会用电最高负荷达1395.89万千瓦，突破历史极值，较1349.46万千瓦的历史纪录增长3.44%。结合气象与用电数据分析预测，迎峰度夏峰值阶段，温州电网最大负荷或将达到1460万千瓦，较去年同期上涨8.19%。目前，温州电网设备运行状态良好，城乡电力供应稳定充足。

为从容应对高温、台风叠加带来的保供双重压力，国网温州供电公司抢抓度夏前窗口期统筹攻坚，启动特高压交流环网温州站等9项重点电网工程建设，完成500千伏天柱变电站扩建、220千伏横阳变电站等14项关键输变电工程投产，配套出台并落地12项专项举措，全方位提升电网供电承载能力。

据国网温州供电公司相关负责人介绍，接下来将持续优化电网运行方式，精细管理负荷工作，加强重要输变配电设备的巡检，落实落细用户用电服务，全力保障迎峰度夏期间温州电网安全稳定运行。

来 源：温州日报

原标题： 全力应对高温 温州用电峰值负荷突破历史极值

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com