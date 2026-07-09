温州都市报 2026-07-09 10:33:14

温州网讯 我市金融部门于7月8日公布的6月份温州指数运行情况显示，当月一年期民间融资利率为16.61%，为各期限利率中最高，环比上升了1.45个百分点。自4月份以来，一年期民间融资利率已连续三个月维持在15%以上，而且利率水平在各期限利率中也居前列。

按交易笔数计，一年期民间融资一直是温州民间融资的“主力军”，占比多数月份超过50%。正因此，6月份温州民间融资一年期利率走高后，温州民间融资利率也大幅走高，达13.97%（相当于月息1分16），环比上升3.24百分点，同比上升0.21个百分点。不过，6月份的温州民间融资金额环比下降了10.70%，至32.46亿元，但同比仍上升47.04%。

通常情况下，一周期、一月期、三月期等短期限的利率相对会高一些。从去年四季度开始，短期限利率出现不同程度的波动，而一年期利率则在波动中逐步走高，今年上半年仅3月份的一年期利率为10.12%，其余五个月的一年期利率均在14%以上，其中自今年4月份一年期利率在各个期限中居首后，一年期利率已连续三个月在15%以上，其中6月份一年期利率与2月份持平，均为16.61%。不过，2月份各期限中利率最高的是一周期，高达34.75%。

有多年从事民间借贷经历的林先生表示，一年期利率高企主要还是市场对一年期民间融资需求较大，尤其是一些小微企业在当前经济环境下仍需依靠民间融资来持续经营，而部分出借人考虑到出借风险问题，也减少资金的中长期出借。

从今年公布各月份的温州指数运行情况看，今年以来一年期民间融资的占比不断走低，尤其是最近几个月还出现快速下行，在今年3月份一年期民间融资占比还高达70.55%，但是4月份一年期民间融资占比已降至54.88%，而5月份占比更是跌破50%，只有48.07%。6月份这项数据略有反弹，占比为51.21%。

从具体来看，6月份温州民间融资一年期利率居首，可能跟以小贷公司、典当行、农民专业合作社为主的市场主体融资利率大幅攀升有很大关系。当期市场主体的融资利率为17.21%，环比上升了4.45个百分点。

尽管如此，当前温州民间融资更多的还是流向生产经营领域，用于经营的贷款比重高达90%左右。像6月份用于经营的贷款比重环比下降了2.18个百分点，但仍高达87.76%。

来 源：温州都市报

原标题： 6月份温州指数运行情况公布 一年期民间融资利率已连续三个月超15%

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com