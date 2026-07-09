国家统计局：2026年6月份居民消费价格同比上涨1.0%
据国家统计局网站消息，2026年6月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.8%；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨0.8%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%。
6月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.3%；食品价格下降0.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格下降0.6%，服务价格持平。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
6月份，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降0.8%，影响CPI(居民消费价格指数)下降约0.24个百分点。食品中，畜肉类价格下降7.3%，影响CPI下降约0.30个百分点，其中猪肉价格下降15.9%；奶类价格下降1.7%，影响CPI下降约0.02个百分点；鲜果价格下降0.7%，影响CPI下降约0.01个百分点；蛋类价格上涨16.0%，影响CPI上涨约0.08个百分点。
其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、交通通信、医疗保健价格分别上涨6.6%、4.1%和2.3%，衣着、教育文化娱乐价格均上涨1.4%，生活用品及服务价格上涨1.3%；居住价格下降0.3%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
6月份，食品烟酒及在外餐饮类价格环比下降0.3%，影响CPI下降约0.08个百分点。食品中，鲜果价格下降2.0%，影响CPI下降约0.04个百分点；鲜菜价格下降1.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.5%，影响CPI下降约0.02个百分点，其中猪肉价格下降0.8%；蛋类价格上涨5.8%，影响CPI上涨约0.03个百分点。
其他七大类价格环比一涨两平四降。其中，医疗保健价格上涨0.2%；居住、教育文化娱乐价格均持平；其他用品及服务、交通通信价格分别下降2.7%和1.3%，生活用品及服务、衣着价格分别下降0.2%和0.1%。
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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