中国新闻网 2026-07-09 11:23:34

法国新一轮热浪影响范围8日继续扩大，72个省份面临高温橙色警报。与此同时，山火影响区域也在扩大，法国本月以来的山火过火面积已达7800公顷。

法国新一轮热浪影响范围8日继续扩大，72个省份面临高温橙色警报。与此同时，山火影响区域也在扩大，法国本月以来的山火过火面积已达7800公顷。

法国气象部门8日表示，法国本土绝大部分省份面临高温橙色或黄色警报。气象学家警告本轮热浪可能“严重而持久”，并很可能将持续到下周末。

法国南部和西南部多个地方当天的最高气温突破40摄氏度。法国南部埃罗省城镇穆莱斯和博塞勒的气温高达43摄氏度，加尔省城镇维勒维埃耶的气温达42.3摄氏度，蒙彼利埃和佩皮尼昂等主要城市的气温也都超过40摄氏度。

受高温影响，法国国家铁路公司8日再度取消一些客运列车运营，包括部分高速列车和四分之一的城际列车。据法国BFM电视台报道，持续高温将影响铁路供电网，并可能令正在运行的列车发生多种故障。

法国媒体8日援引相关统计数据报道，法国本月以来的山火过火面积已达7800公顷，而2025年7月全月的山火过火面积为4400公顷。法国内政部长努内兹8日通过社交媒体表示，一名22岁的消防员当天在萨瓦省扑灭山火时殉职。

法国南部的森林火险等级目前仍然很高。由于高温天气和阵风仍在持续，给灭火工作带来负面影响。消防员仍在设法控制东比利牛斯省、德龙省和埃罗省等地的火灾。加尔省政府禁止民众进入该省林区。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 法国72省高温橙色警报 本月山火过火面积7800公顷

记者 李洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com