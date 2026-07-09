光明日报 2026-07-09 11:23:34

盛夏已至，不少学生将课本换成车票，和朋友一同奔赴远方的热爱！近日，随着中高考落幕、暑期来临，暑期旅游市场全面升温，毕业游、亲子游、避暑游接续发力，文旅消费呈现量质齐升、创新多元的蓬勃态势。无论你是想到海滨沙滩踏浪，还是想到山野乡村避暑；无论你是喜爱历史人文，还是热衷探索小镇美食，都可以找到自己心仪的出游目的地。

从同程旅行平台发布的数据来看，近一周平台“毕业旅行”关键词搜索热度同比上涨62%，高考毕业生(17-19岁)预订增幅明显。目前，全国部分景区免票、线路特惠等准考证权益已全线铺开，文旅商家纷纷推出专属优惠，助力高考毕业生出行。超过四成高考生选择和朋友结伴出游。在山东济南，高中毕业生李铭与四位同学结伴踏上川渝之旅：“我们用AI生成攻略，把成都美食、三星堆文博、重庆夜景串联成7天行程，主打就是一个松弛感。”在各地景区，像李铭这样的年轻人的身影逐渐多了起来。出片率、话题度，是他们最在意的“社交货币”——一场海边的日落、一片璀璨的夜景、一次环海的骑行，这些自带“仪式感”和分享属性的场景，构成了他们朋友圈里的毕业记忆。

在这样的趋势下，“准考证经济”持续火爆，成为激活文旅市场的新引擎。全国多地景区推出考生免票、半价优惠，文旅、餐饮、住宿、文创等行业联动加码，让一张准考证变身“入场券”和“全能权益卡”。河南洛阳的老君山、花果山景区，四川的都江堰、乐山大佛景区等，实施了对全国应届中、高考生免景区门票的优惠政策；山西运城万荣李家大院推出的古风旅拍活动吸引了大批考生前来打卡体验，让学子们穿梭在古建中感受晋商文化。新颖的旅游方式正在年轻游客群体中大放异彩。“新中式”旅游充满国潮气息，赛事、演唱会举办地成为热门旅行目的地，精彩有趣的非遗手艺成为打卡热点，旅行与文化体验、时尚潮流融为一体。专家分析认为，从今年毕业旅行趋势变化可以看出，年轻人正在把“出行”定义为身份切换期的仪式感消费；“准考证”也从单一的景区免票，延伸为覆盖文旅、餐饮、住宿、3C等跨品类的青年权益凭证，围绕毕业生群体的消费场景更加多元。

暑期里不只有青春浪潮，亲子游、避暑游、文化游也在同步升温。途牛旅行发布的最新预订数据显示，亲子客群构成暑期出游主力军，上海、北京、三亚、桂林、呼伦贝尔、珠海、成都、南京、广州、贵阳等目的地预订热度领先。其中，亲子夏令营、游学等产品预订热度增长更为明显，游客需求呈现出“走得更远、体验更深、玩法更多元”的趋势。

亲子共同参与夏令营，一同走进大自然、动植物园、博物馆，在“行走的课堂”中收获沉浸式体验。从数据来看，8岁以上青少年家庭更偏好内容多元、兼具知识与探索的深度体验，如高校学府游、历史人文游、文博古建游，以及自然科学探索、非遗技艺体验、休闲运动等。8岁以下低龄段儿童家庭则更注重休闲放松、科学启蒙、亲子互动等，在轻松愉快的氛围中实现成长启蒙与高质量陪伴。

夏日悠长，风光正好，乘兴出发，尽兴而归！随着各地文旅产品不断丰富，越来越多人走出家门，在旅途中亲近自然、感受文化、收获成长，奔赴夏日里更加精彩的“诗和远方”。

来 源：光明日报

原标题： 暑期旅游市场全面升温 “准考证经济”成毕业旅行新热点

记者 鲁元珍

本文转自：温州新闻网 66wz.com