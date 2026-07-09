中国新闻网 2026-07-09 11:23:00

据美媒Axios援引一位美国官员的话报道称，作为8日进行的大规模空袭的一部分，美国空军轰炸了伊朗境内的两座铁路桥。

报道称，这是自美伊4月8日达成停火以来，美方首次对伊朗基础设施发动袭击。

据美国官员称，8日的空袭范围比前一天更大。除了铁路桥梁外，目标还包括伊朗沿海雷达系统、反舰导弹阵地和防空设施。

美军中央司令部当地时间8日在一份声明中表示：“美军中央司令部部队已开始对伊朗进行更多打击，以进一步削弱其威胁霍尔木兹海峡航行自由的能力。”

据美国官员称，此次袭击标志着美国连续第二天对伊朗目标发动袭击，华盛顿方面试图向德黑兰施压，要求其停止对在该地区运营的商船的袭击。

据土耳其阿纳多卢通讯社和卡塔尔半岛电视台报道，伊朗戈勒斯坦省的阿克·特克汗大桥遭到袭击。紧急救援人员和相关部门已赶赴现场评估损失，目前尚无更多细节公布。

驻扎在戈勒斯坦省的伊斯兰革命卫队下属省级作战单位表示，该桥梁遭到美国巡航导弹袭击，补充说没有人员伤亡报告，并誓言将发起“毁灭性”打击。

来 源：中国新闻网

原标题： 美军动用巡航导弹袭击伊朗两座铁路桥 伊朗誓言反击

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