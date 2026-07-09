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广西贵港：全力转移师生

新华社 2026-07-09 11:32:07

　　受台风“美莎克”带来的强降雨及上游来水影响，广西贵港市西江教育园区内多所学校师生被洪水围困。7月8日，广西贵港市组织全市及来自全国各地的救援力量，全力转移被困师生。

　　7月8日，救援人员在广西贵港市西江教育园区转移被困师生。新华社记者 周华 摄

　　7月8日，救援人员在广西贵港市西江教育园区转移被困师生。新华社记者 周华 摄

　　7月8日，救援人员在广西贵港市西江教育园区转移被困师生。新华社记者 周华 摄

来　源：新华社

原标题： 广西贵港：全力转移师生

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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