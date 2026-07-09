温度新闻 2026-07-09 11:36:00

7月8日，烈日下的龙湾区水稻绿色高产高效行动项目片里，稻浪翻涌。随着今年第9号台风“巴威”逐步逼近，早稻生产也进入防台减灾的关键窗口期。

温州网讯 7月8日，烈日下的龙湾区水稻绿色高产高效行动项目片里，稻浪翻涌。随着今年第9号台风“巴威”逐步逼近，早稻生产也进入防台减灾的关键窗口期。

“在温州种早稻，就要经得起台风考验。”在龙湾区永兴街道种了三十多年水稻的种粮大户王进良说。眼下，他和儿子王友谊种植的1000余亩早稻中，有100余亩计划在7月17日前后收割。目前这批早稻成熟度只有六成左右，未达到抢收标准。

面对台风可能带来的风雨影响，王进良显得挺从容。他的底气，一方面来自多年海边种田经验。这里距离海边不到10公里，常年风大，抗风抗倒伏一直是田间管理的重点。另一方面，也来自品种和技术支撑。今年行动片种植的五丰优286、中组126等品种抗倒伏能力相对较强，植株较为低矮、茎秆较硬，成熟稻株高度多在八九十厘米，利于防风抗倒。

“水稻抗倒伏，品种很关键，田间管理也很重要。”龙湾区植保植检与农产品质量安全保障中心主任杨剑介绍，控制氮肥用量、增施钾肥，有助于增强茎秆强度，降低倒伏风险。今年受前期插秧后持续低温影响，部分早稻长势相对低矮，客观上也增强一些抗风能力。

这些年，王进良、王友谊父子持续承担省、市、区水稻高产攻关任务，长期接受三级专家和农技人员指导。王进良说，自己种了几十年田，但并不“凭老经验硬扛”，专家建议听得进去，也用得到田里。

不过，淡定并不意味着没有担忧。杨剑表示，当前早稻防台重点仍是“成熟一批、抢收一批，应收尽收”。一般建议稻谷成熟度达到七成以上就可组织收割；对尚未成熟的田块，则要及时清理排水沟渠，提前检查水泵等设施，尽量降低强降雨造成的积水影响。

“最怕的是倒伏后长时间泡水。”王进良说，高温高湿天气下，倒伏水稻如果泡水十多个小时，就可能发芽。强降雨还会增加稻谷含水量，后续烘干时间明显延长，“正常烘干可能一天多，水分高了就要烘近48小时，会增加成本。”

为帮助农户应对台风影响，我市农业农村部门已组织农技人员深入基地一线开展指导，帮助农业生产经营主体落实防台减灾措施，并发布全市种植业应对台风技术措施。

目前，瑞安已于7月7日开秤收购，永嘉、苍南、瓯海、龙港等地于7月8日启动；市本级、乐清、平阳等地预计下周启动收购。

来 源：温度新闻

原标题： 成熟一批抢收一批！农技人员田间指导守稻有方

记者 潘圆 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com