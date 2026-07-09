温州日报 2026-07-09 11:38:42

日前，2026年浙江省AI+创新应用智能体职工职业技能竞赛温州市选拔赛举行。

温州网讯 日前，2026年浙江省AI+创新应用智能体职工职业技能竞赛温州市选拔赛举行。比赛由市总工会、市经济和信息化局、中国电信股份有限公司温州分公司联合主办，来自全市通信、政务服务等行业的一线技术职工同台竞技，展示AI智能体开发与创新应用能力。

本次竞赛以“AI赋能社会治理，创新引领职工成长”为主题，参照《人工智能训练师国家职业技能标准》三级（高级工）及以上等级要求设置赛题。参赛选手需在规定时间内围绕社会治理场景，独立完成一个端到端、可交互的智能体应用，并通过路演答辩展示设计理念。重点考察人工智能技术应用能力和创新实践水平。

比赛现场，选手们围绕场景需求分析、智能体开发、功能调试等环节展开比拼，充分展现了数字技术应用能力和职业技能水平。不少参赛职工表示，竞赛突出实战导向，既检验了自身AI技能水平，也为同行交流、互学互鉴提供了平台，积累的实践经验能够更好服务岗位工作。

经过全天角逐，赛事最终评选出各等次获奖选手，其中5名优秀选手将组成温州代表队，参加浙江省决赛。

市总工会相关负责人表示，此次选拔赛是推进产业工人队伍建设改革、培养数字技能人才的重要举措。下一步，将持续搭建高水平技能竞赛平台，坚持以赛促学、以赛促练、以赛促用，进一步激发广大职工学习人工智能新技术、掌握新技能的积极性，为产业数字化、智能化转型提供高素质技能人才支撑。

来 源：温州日报

原标题： 我市举办AI+创新应用智能体职工职业技能竞赛选拔赛

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com